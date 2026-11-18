V praksi odstop s funkcije pomeni prenehanje korporacijskega mandata člana uprave, medtem ko prekinitev delovnega razmerja pomeni prenehanje pogodbe o zaposlitvi. V konkretnem dogovoru Monike Pekošak in uprave Darsa bo torej nekdanji direktorici področja financ in računovodstva na Darsu prenehal status zaposlene.

"Družba DARS in Monika Pekošak potrjujeta, da je Monika Pekošak 17. novembra 2026 podala ustno odstopno izjavo, 18. novembra 2026 pa sta strani sklenili dogovor o prenehanju delovnega razmerja. Strani sta dosegli dogovor glede na nastale okoliščine in odgovornosti, povezanih z vodenjem področja financ in računovodstva," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri Darsu so dodali, da družba aktivno sodeluje s pristojnimi preiskovalnimi organi v Sloveniji in tujini ter si prizadeva za celovito, transparentno in strokovno razjasnitev vseh okoliščin dogodka ter ugotovitev morebitnih odgovornosti.

"Ker preiskovalni postopki še potekajo, je izjemno pomembno, da s preuranjenim razkrivanjem informacij ne bi vplivali na njihov potek ali ogrozili nadaljnjih aktivnosti pristojnih organov. Zato bomo javnosti dodatna pojasnila in informacije o sprejetih ukrepih posredovali takoj, ko bo to mogoče, ne da bi pri tem posegali v potek preiskave," so še zapisali.

Dars naj bi konec oktobra prejel elektronsko pošto, v kateri se je pošiljatelj predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag, s katerim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi. Pošiljatelj je Darsu sporočil, da je podjetje zamenjalo bančni račun. Pristojne službe naj bi podale pravočasno opozorilo, da gre za lažno sporočilo, a je finančna služba kljub temu izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov. Po ugotovitvi napake naj bi jim uspelo preklicati dve nakazili, ne pa preostalih treh v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov.