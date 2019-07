Monitoring vode pri Hrastovljah prevzemajo Slovenske železnice

Slovenske železnice (SŽ) že od nesreče sodelujejo z deležniki v delovni skupini in izvajajo ukrepe, ki so potrebni za preprečitev onesnaženja Rižanskega vodovoda oziroma vodnega vira, je poudaril pomočnik direktorja podjetja SŽ-Infrastruktura Zvone Ribič. Kot je spomnil, so med drugim odstranili onesnaženo zemljino iz predora pri Hrastovljah, vanj namestili zaščitno folijo, izvajali pa so tudi redni monitoring na vseh vrtinah, ki se nahajajo med predorom in izvirom Rižane.

Pri monitoringu je z železnicami strokovno sodelovala Agencija RS za okolje (Arso), ki pa je danes izdala odločbo, s katero je začrtala natančnejšo časovnico monitoringa in aktivnosti, ki jih pričakuje od železnic. Ribič je pojasnil, da se z odločbo, ki so jo na SŽ prejeli danes, zanje spreminja predvsem to, da bodo zdaj sami pripravili načrt monitoringa. Tega bodo v potrditev poslali Arsu, nato pa ga bodo izvajale same. O rezultatih pa bodo morali tudi redno obveščati vse pristojne institucije.