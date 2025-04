SV v veliko nabavo nočnih monogledov, čeprav so vojaki z njimi nezadovoljni

Slovenska vojska načrtuje nakup potrebnega števila monokularjev, so nam potrdili na ministrstvu za obrambo. Glede cene razkrivajo, da se ta giblje med pet in šest tisoč evri za komplet. Odvisno od proizvajalca in vsebine kompleta, pojasnjujejo. Komplet binokularjev je sicer približno dvakrat dražji in znaša 18 tisoč evrov. Količine nabave na Mors ne razkrivajo. Po naših informacijah SV v skladu s cilji potrebuje 4500 nočnogledov. Za nabavo pa je po naših informacijah predvidenih pet milijonov evrov.

Projekt nabave tako binokularnih kot monokularnih nočnogledov je sicer stekel leta 2022. Nočnoglede načeloma uporabljajo vse enote Slovenske vojske, kadar delujejo v pogojih zmanjšane vidljivosti.

Vojaki jih uporabljajo na različnih vojaških dolžnostih v pogojih omejene vidljivosti. "Vsaka vrsta nočnogleda ima svoje prednosti in slabosti. Monokularni nočnogledi so lažji in manjši, cenovno ugodnejši, uporaba z enim očesom pa še vedno ohranja nočni vid na drugem očesu. Binokularni nočnogledi so sicer dražji, vendar so nujno potrebni za nekatere vojaške dolžnosti, pri katerih se zahteva zaznavanje globine oziroma globinski vid," izbiro monogledov pojasnjujejo na ministrstvu.

Na vprašanje o tem, kakšne izkušnje imajo enote z uporabo monokularnih nočnogledov, Mors odgovarja, da so izkušnje tako z monogledi kot dvogledi pozitivne, "saj predstavljajo obvezen element opreme za delovanje v pogojih zmanjšane vidljivosti".