Nismo nič videli ne slišali, da bi kdo kaj postavljal, naenkrat smo ga samo zagledali, pravijo domačini. Od včeraj v Jeruzalemu tako stoji dobra dva metra visok monolit iz kovine po vzoru prvega, ki se je sredi novembra pojavil v puščavi v ameriški zvezni državi Utah in nato še v Kaliforniji ter Romuniji. Domačin iz Jeruzalema se je pošalil, da mu ga je morda kdo podaril in postavil za rojstni dan ter da zaradi koronavirusnih ukrepov ni upal priti bližje. Še vedno pa ostaja vprašanje, kdo ga je tja postavil.

"Če bi zdaj dejal, da je to v resnici delo nezemljanov, bi bil ponosen, ker so s Prleki vzpostavili prvi stik," pove podžupan občine Ljutomer Niko Miholič. Je pa to lahko tudi dodatna zanimivost za privabljanje turistov, še doda. "Upamo, da (monolit) ostane in da bo mogoče nekje od marca naprej, ko se bodo stvari v Sloveniji umirile, to pripeljalo dodatne turiste." Podobnega mnenja je tudi Brenholc, saj da je "lepo, da je to ravno tukaj, pri nas, v Jeruzalemu, da je v Prlekiji, da se bo tudi zaradi tega mogoče malo več slišalo o tej naši lepi deželi Prlekiji in o naših vinih, ki se tukaj rojevajo".

Za monolite v ZDA in Romuniji je odgovornost prevzela umetniška skupina Most Famous Artist in dodala, da se nekje na svetu nahaja še četrti monolit, ki ga je izdelala. Da bi bil to prav prleški, je malo verjetno, a vse je mogoče.