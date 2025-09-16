Svetli način
Slovenija

V Novem mestu poplavljalo objekte, odkrivalo strehe, na Goriškem ujeti vozniki

Novo mesto/Šempempeter pri Gorici, 16. 09. 2025 14.36 | Posodobljeno pred 4 minutami

M.P.
Slovenijo so zajela močnejša neurja. Iz Novega mesta z okolico poročajo o "monsunskem" nalivu, močnem vetru in toči. Meteorne vode so poleg cestišč poplavile tudi več objektov, med drugim tudi šolski center Novo mesto. Prav tako z območja poročajo o več odkritih strehah. Podobno tudi na zahodu države, kjer so nalivi ponekod povzročili hudourniške poplave, zaradi katerih je promet ustavljen na več cestah. V hudourniških poplavah je ostalo ujetih več voznikov, ki so jim na pomoč priskočili gasilci.

Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močnejši nalivi, z več krajev poročajo o poplavah. Novo mesto z okolico je po poročanju portala Meteoinfo Slovenija zajelo silovito neurje z "monsunskim" nalivom, vetrom in točo. Poplavilo je številne ceste in objekte, med drugim tudi šolski center Novo mesto.

Naša novinarka Urša Vrečar se je z ekipo že prebila do Novega mesta, od koder se bo za naše oddaje ob 17.30 in ob 19. uri javljala z zadnjimi informacijami.

Med 13.30 in 14.00 padlo 40 milimetrov padavin oz. v 10 minutah kar 35 milimetrov, poroča Agencija RS za okolje. Močnejši naliv je bil v istem časovnem intervalu izmerjen tudi v Kočevskih Poljanah, kjer je padlo 23 milimetrov dežja.

Tudi Neurje.si je poročalo, da se je na območju Dolenjske zaradi izrazite nestabilnosti in ugodnih dinamičnih pogojev oblikovala zelo močna nevihta, ki je lokalno prinesla tudi točo.

Prometnoinformacijski center poroča, da so na območju Novega mesta zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice. Nastali so zastoji. Glavna cesta Novo mesto–Metlika je na več odsekih zaprta zaradi podrtega drevja.

Najmočnejši sunek vetra je medtem dosegel hitrost 91 kilometrov na uro. Z območja tako poročajo tudi o številnih podrtih drevesih in odkritih strehah.

Okoli 14. ure je bilo na Dolenjskem zabeleženih kar 392 udarov strel, poroča Neurje.si. Slednje priča o jakosti nevihte, ki je prešla središče mesta.

Močna nevihta se od tam pomika proti Hrvaški.

Poplave tudi na zahodu države, gasilci reševali ujete voznike

Hladna fronta je že pred tem dosegla severozahodno Slovenijo, kjer je zapihal veter severnih smeri. V pasu od Nove Gorice do Ljubljanskega barja so se pojavljale nevihte z močnejšimi nalivi.

Arso je med 11.30 in 12. uro na merilni postaji Otlica izmerili naliv, v katerem je padlo 33 milimetrov dežja. O hudourniških poplavah tako poročajo tudi z zahoda države.

Cesti Šempeter–Dornberk na odseku Volčja Draga–Bazara ter Volčja Draga–Bukovica sta zaprti zaradi poplavljenih cestišč. Gasilci so morali iz hudourniških poplav reševati več ujetih voznikov. Eno od vozil je bilo skoraj povsem potopljeno v narasli vodi, vendar pa gasilci na srečo v njem niso odkrili nobene osebe.

Kot so za našo dopisnico Matejo Poljšak Čuk povedali domačini, je naliv prišel zelo hitro, prav tako hitro pa se je tudi končal. Najhuje je bilo v občinah Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko, vendar pa so tamkajšnji prebivalci v preteklosti že doživeli poplave, zato so vedeli, kako ravnati.

"Voda, ki je poplavila območja in prostore, je onesnažena (v njej so lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji predmeti, blato), zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno oblecite oziroma zaščitite in se po delu temeljito umijte," opozarjajo v občini Šempeter-Vrtojba.

Prebivalcem, ki so ostali v stavbi na poplavljenem območju, ob tem svetujejo, naj se umaknejo v višja odstropja stavbe, tistim, ki so ostali na poplavljenem območju pa, da se skušajo umakniti na višje ležeča območja, ki jih voda še ni dosegla.

"Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen. Vodni tok vas lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ne vidite tal in morebitnih lukenj (dvignjen pokrov kanalizacijskega jaška)," so poudarili na občini, kjer prebivalce opozarjajo tudi, naj upoštevajo zapore cest in podvozov, naj z vozilom ne skušajo prečkati vode in naj se ne približujejo rečnim brežinam, saj so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne.

poplave neurje nevihta slovenija novo mesto nova gorica
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kanarinac
16. 09. 2025 16.15
Čemu vsesplošna prepoved komentiranja na javnem portalu ?
ODGOVORI
0 0
Gyuhgevfin
16. 09. 2025 16.08
+2
Kaj drzava ne vidi da so dezevja vedno močnejša in da je potrebno sprejeti določene ukrepe… poglavjat potoke delat struge…
ODGOVORI
4 2
EU Dig. Cenzura
16. 09. 2025 16.09
-2
Ne ne ni stvar v tem. Stvar je v tehnologiji, ker zelijo unicit europo! Vodotoke je res potrebno cistit, ampak problem je Svetovni ekonomski forum in Davos grupa!
ODGOVORI
1 3
Gyuhgevfin
16. 09. 2025 16.13
?????? In kaj zdaj….
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
16. 09. 2025 16.01
+2
obisk vlade r slo....posledica-vzrok.....potop mesta.....
ODGOVORI
6 4
EU Dig. Cenzura
16. 09. 2025 15.59
+0
Ja to so ti ekstremi ki so jih na WEF Claus Schwab napovedovali 2021 že. Res čudno da se to dogaja od takrat, ko so napovedali. Jasno je da je to delo tehnologije, sejanje oblakov, umetna tvorba. Ampak ljudje ne verjamejo nič česar ne vidijo na poročilih. Me zanima kaj bi se zgodilo če bi na vseh uradnih portalih poročali o Geoinženiringu ozračja in sejanju oblakov, potem pa še vpliv s frekvencami na podnebje, takrat bi se zgodil kolaps vsega in revolucija... Veselo minusajte, saj vem da se večina ne bo strinjala, ampak vredno je raziskat še kaj drugega kot pa samo brati in slepo verjeti, kaj vam prodajajo plačani mediji, ki delajo samo po nareku in se večina kopira iz reuters itd.....
ODGOVORI
7 7
bor99
16. 09. 2025 16.05
+1
pa zemlja je ravna
ODGOVORI
5 4
EU Dig. Cenzura
16. 09. 2025 16.06
+2
To pa ne raziskujem, ampak za nikogar se nic ne spremeni ce bos vedu kaksna je!
ODGOVORI
4 2
Mekenzi
16. 09. 2025 15.55
+0
Golob je scal v Novem mestu je vse polavilo.
ODGOVORI
6 6
Polkavalčekrokenrol
16. 09. 2025 15.52
-2
Plešemo in plavamo,janšizem je obsojen na propad
ODGOVORI
3 5
Borec21
16. 09. 2025 15.47
+0
Sam da ja holob prşu pa imamo sranje tako kot država
ODGOVORI
6 6
vezuv_
16. 09. 2025 15.46
+6
Včasih so ceste gradili po vrhu hriba, zdaj pa traso poglobijo, da nastane korito in potem ob večjem deževju vse poplavljeno kot morje. Sodobni arhitekti.
ODGOVORI
7 1
galeon
16. 09. 2025 15.44
+6
Športno dvorano pa imate poplavljeno samo zaradi napačne gradnje.
ODGOVORI
7 1
HolopjeHitler
16. 09. 2025 15.41
-12
ODhar smo Halopisti osvobojili vodu so vsaku ljetu poplave. Hvala nam Halopistam jn naši Niki. Pa Robertinci, brjez Snežiča.
ODGOVORI
2 14
obožeobože
16. 09. 2025 15.32
Pri nas pa niti kaplje.
ODGOVORI
0 0
galeon
16. 09. 2025 15.31
+5
Ja dejte še orkane omenit. Navadno močno deževje na kratek čas. Novo mesto v celoti leži na vzpetini, zato vsa voda gladko odteka v Krko. Ja tudi po cestah, ki za to ne rabijo bit zaprte. Itak pa je že vsega konec in vode v času vašega poročanja ni več na nobeni glavni cesti
ODGOVORI
6 1
Bozjidar
16. 09. 2025 15.31
+1
Janseva blizina se vremenu škodi
ODGOVORI
7 6
prsh
16. 09. 2025 15.30
+2
Sem opozarjal. Očitno zaman. Da. Narava vrača udarec. Podnebne spremembe. Vsaka križarka - ladja ima 6 dizelskih motorjev težkih 75.600 KW (približno 100.000 HP), 1,8 milijona cc x 6 cilindrov (equiv. 5400 VW Golf TDI), Poraba: 13,8 ton/uro ali 390.000 litrov na dan.120.000 ton/leto, kar ustreza celotni proizvodnji težke nafte v rafineriji Falconara. Potem Vam povedo, da je za rešitev problema podnebnih sprememb potrebno kupiti električni avtomobil. Bolano !!!
ODGOVORI
10 8
oježeš
16. 09. 2025 15.41
+4
Narava ne vrača, ker ni zamerljiv človek. Narava dela že na milijone let po svoje in ne ozira se na nikogar. Ne na ljudi, naše stvaritve v svetu, ne na živali. Vprašanje kakšno vreme je bilo v daljni preteklosti, mogoče je razlika v tem, da smo ljudje v današnjem času bolj scrkljani in obveščeni o vsaki malenkosti, ki se dogaja v svetu. Pa je omembe vredno ali ne.
ODGOVORI
8 4
SkrajnoDesni
16. 09. 2025 16.11
Električni avto je "umazan" to se strinjam. Ampak samo iz same logike. Vsa pridelava baterije in vsa ta svinjarija od križark se dogaja daleč stran od mest.... Ko pa ti avto na notranje izgorevanje "prižgeš" zjutraj sploh v zimskem času pa lahko v središču mesta vidiš koliko dima naredi en tak avto.... zdaj jih daj pa na kup 10000.... in imaš smog v središču mesta. Ta smog mislim, da se da dobro omejiti z električnimi avtomobili. Se motim?
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1830457
16. 09. 2025 15.27
+6
Se pravi, da bo denarja za Novo mesto, ker je ravno v času obiska vlade RS začelo liti kot iz škafa....
ODGOVORI
6 0
PomisliNaSonce
16. 09. 2025 15.27
+2
Se vidu kje luftamo tako kot treba. Dejte se ma v roke vzet, ker sistemsko vreme vedno šibko točko najde. Po gorenjsko pač ne gre v nedogled :)
ODGOVORI
4 2
Lujzek Biber
16. 09. 2025 15.30
+2
Hermetično zabite bajturine. Pol pa gledajo debelo. S sistemci v hruški je problem.
ODGOVORI
4 2
Burgman
16. 09. 2025 15.25
+3
Hudo Mene srle po dveh letih strah od poplav k sem imel Kot je dedi govoril hišo na hrib In to bom naredil Vse bo asfalt potopil
ODGOVORI
3 0
oježeš
16. 09. 2025 15.32
+3
Sicer dobro razmišljaš, pazi pa le, da ne bo potem hiša na plazovitem področju. Saj poznaš, že sto let ni bilo tako, zdaj pa naenkrat, kar zelo hudo.
ODGOVORI
4 1
HolopjeHitler
16. 09. 2025 15.42
+0
Mi Halopjisti hradimu hjišicu na Trihlavi.
ODGOVORI
1 1
Abica
16. 09. 2025 15.23
+2
Ste ponosni, monsunsko in to vsakic v narekovajih.
ODGOVORI
3 1
MatPaat
16. 09. 2025 15.18
+4
Prava komedija v naši državi. Dan ali dva gre dež pa že plavamo.
ODGOVORI
8 4
bor99
16. 09. 2025 16.07
kam pa gre?
ODGOVORI
0 0
lokson
16. 09. 2025 15.17
+17
Ja normalno, da gre voda po cesti, če je pa vse pozidano, v asfaltu in betonu. Kam pa naj gre voda.
ODGOVORI
17 0
