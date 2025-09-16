V Novem mestu poplavljalo objekte, odkrivalo strehe, na Goriškem ujeti vozniki

Slovenijo so zajela močnejša neurja. Iz Novega mesta z okolico poročajo o "monsunskem" nalivu, močnem vetru in toči. Meteorne vode so poleg cestišč poplavile tudi več objektov, med drugim tudi šolski center Novo mesto. Prav tako z območja poročajo o več odkritih strehah. Podobno tudi na zahodu države, kjer so nalivi ponekod povzročili hudourniške poplave, zaradi katerih je promet ustavljen na več cestah. V hudourniških poplavah je ostalo ujetih več voznikov, ki so jim na pomoč priskočili gasilci.

Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močnejši nalivi, z več krajev poročajo o poplavah. Novo mesto z okolico je po poročanju portala Meteoinfo Slovenija zajelo silovito neurje z "monsunskim" nalivom, vetrom in točo. Poplavilo je številne ceste in objekte, med drugim tudi šolski center Novo mesto.

Naša novinarka Urša Vrečar se je z ekipo že prebila do Novega mesta, od koder se bo za naše oddaje ob 17.30 in ob 19. uri javljala z zadnjimi informacijami.

Med 13.30 in 14.00 padlo 40 milimetrov padavin oz. v 10 minutah kar 35 milimetrov, poroča Agencija RS za okolje. Močnejši naliv je bil v istem časovnem intervalu izmerjen tudi v Kočevskih Poljanah, kjer je padlo 23 milimetrov dežja. Tudi Neurje.si je poročalo, da se je na območju Dolenjske zaradi izrazite nestabilnosti in ugodnih dinamičnih pogojev oblikovala zelo močna nevihta, ki je lokalno prinesla tudi točo.

Prometnoinformacijski center poroča, da so na območju Novega mesta zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice. Nastali so zastoji. Glavna cesta Novo mesto–Metlika je na več odsekih zaprta zaradi podrtega drevja. Najmočnejši sunek vetra je medtem dosegel hitrost 91 kilometrov na uro. Z območja tako poročajo tudi o številnih podrtih drevesih in odkritih strehah.

Okoli 14. ure je bilo na Dolenjskem zabeleženih kar 392 udarov strel, poroča Neurje.si. Slednje priča o jakosti nevihte, ki je prešla središče mesta. Močna nevihta se od tam pomika proti Hrvaški.

Poplave tudi na zahodu države, gasilci reševali ujete voznike

Hladna fronta je že pred tem dosegla severozahodno Slovenijo, kjer je zapihal veter severnih smeri. V pasu od Nove Gorice do Ljubljanskega barja so se pojavljale nevihte z močnejšimi nalivi. Arso je med 11.30 in 12. uro na merilni postaji Otlica izmerili naliv, v katerem je padlo 33 milimetrov dežja. O hudourniških poplavah tako poročajo tudi z zahoda države. Cesti Šempeter–Dornberk na odseku Volčja Draga–Bazara ter Volčja Draga–Bukovica sta zaprti zaradi poplavljenih cestišč. Gasilci so morali iz hudourniških poplav reševati več ujetih voznikov. Eno od vozil je bilo skoraj povsem potopljeno v narasli vodi, vendar pa gasilci na srečo v njem niso odkrili nobene osebe.

Kot so za našo dopisnico Matejo Poljšak Čuk povedali domačini, je naliv prišel zelo hitro, prav tako hitro pa se je tudi končal. Najhuje je bilo v občinah Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko, vendar pa so tamkajšnji prebivalci v preteklosti že doživeli poplave, zato so vedeli, kako ravnati. "Voda, ki je poplavila območja in prostore, je onesnažena (v njej so lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji predmeti, blato), zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno oblecite oziroma zaščitite in se po delu temeljito umijte," opozarjajo v občini Šempeter-Vrtojba. Prebivalcem, ki so ostali v stavbi na poplavljenem območju, ob tem svetujejo, naj se umaknejo v višja odstropja stavbe, tistim, ki so ostali na poplavljenem območju pa, da se skušajo umakniti na višje ležeča območja, ki jih voda še ni dosegla.

