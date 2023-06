Dele države zajela močna neurja, poplavljene ceste in kleti

Nekaj pred 20. uro so dele osrednje Slovenije in Štajerske zajela močna neurja z veliko količino padavin in vetrom. Kot je na Twiterju sporočil vremenski prognostik Agencije za okolje Blaž Šter, je najhuje na območju med Domžalami, Vranskim in Trbovljami, kjer "monsunsko pada". Opozoril je tudi, da se bodo taka neurja najverjetneje pojavljala tudi jutri. Lahko tudi v večjem obsegu.