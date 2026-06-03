Slovenski startup leta 2026 je HeroLabs s pametnimi ovratnicami za krave

Naziv slovenski startup leta 2026 je prejel MooHero podjetja HeroLabs, ki digitalizira kmetijstvo. Razvili so pametne ovratnice za krave, ki spremljajo zdravje in obnašanje živali ter kmetom omogočajo hitrejše in boljše odločitve. Z rešitvijo agritech startupa jim je z lastnim financiranjem uspel izjemen prodor na tradicionalni trg. V 24UR ZVEČER je nekaj več o tem povedal Urban Rotnik iz Moo Hero.