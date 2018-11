MOP: Podjetjem, ki odvažajo odpadke, se ne bomo pustili izsiljevati

Slovenija se utaplja v odpadkih in nekatera podjetja bi to izkoristila sebi v prid.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je do danes prejelo 18 pogodb za odvoz in obdelavo odpadne embalaže v skladu s spremenjeno uredbo. Ob tem so na ministrstvu zatrdili, da najvišja določena cena za odvoz, 120 evrov z davkom na dodano vrednost na tono, ni postavljena prenizko.

V uredbi o embalaži in odpadni embalaži je določeno, da ministrstvo za okolje in prostor krije stroške ravnanja z odpadno embalažo do 120 evrov na tono, pri čemer je davek v to ceno že vključen. Enaka cena je določena tudi v interventnem zakonu.

"Minister Jure Leben je že pred časom opozoril, da cena, ki jo je država pripravljena (začasno) plačati in kasneje izterjati, ni prenizko ali celo napačno izračunana. Gre za nedopustno umetno višanje cene, saj (zgolj nekatera) podjetja predpostavljajo, da lahko višajo ceno v izjemni situaciji, ker se Slovenija utaplja v odpadkih," so kritični na ministrstvu za okolje.

"Tovrstnega izsiljevanja ministrstvo ne bo dopustilo, zato cena ne bo spremenjena," so še poudarili.

Dokaz, da je cena 120 evrov na tono primerna, vidijo tudi v dejstvu, da je ministrstvo do današnjega dne že prejelo 18 pogodb na podlagi nove uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Na Zbornici komunalnega gospodarstva, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, so pred časom povedali, da se težave pojavljajo predvsem pri lokacijah, ki se nahajajo v bolj obrobnih delih države. Nekateri izvajalci javnih služb namreč zaradi višjih stroškov prevoza nakopičene komunalne embalaže ne uspejo dobiti ponudbe v razponu 120 evrov na tono.

Sprememba uredbe o ravnanju z odpadno embalažo je začasna rešitev za stanje pri komunalnih podjetjih. Pri teh se je namreč zgolj do septembra nakopičilo dobrih 9000 ton mešane odpadne komunalne embalaže. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so zadolžene za odvoz te embalaže, trdijo, da so prevzele vse količine, za katere so jih zavezanci pooblastili in jim tudi plačali embalažnino.

Bolj celovito rešitev naj bi prinesel zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč, ki je bil prejšnji teden umeščen med gradiva za obravnavo na vladi. Ta predvideva, da za odvoz poskrbi država in tudi krije stroške. Kasneje lahko te stroške izterja od družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Tudi v tem primeru bo sicer moral izbrani izvajalec odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov.