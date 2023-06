'Morali bomo najti nacionalni konsenz o financiranju zdravstva'

"Soočamo se z novo realnostjo. Stroški rastejo v nebo. Draži se ambulantno in bolnišnično zdravljenje, tudi na primarni ravni in v socialnih zavodih ter na področju zdravil. Vsi trendi bodo šli gor," je opozoril Bešič Loredan . Ob pregledu trenutnega stanja in projekcijah, tudi v luči preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bomo bo besedah ministra zato v najkrajšem možnem času morali poiskati dolgoročno vzdržno financiranje zdravstvenega sistema. "Tej nalogi se ne bomo mogli izogniti," je poudaril.

Nekaj projekcij je podrobneje prestavila direktorica urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Maja Bednaš . Kot je dejala, se število delovno sposobnih prebivalcev znižuje že dlje časa, v zadnjih 10 letih je padlo za 62.000, do konca desetletja se bo zniževalo za okoli 5000 na leto. V to projekcijo so že vključene projekcije priseljevanja tujih delavcev.

Uvodni del srečanja je bil namenjen predstavitvi trenutnega stanja in projekcij. Podatki so, kot je povzel minister, zaskrbljujoči. V prihodnjem letu bo v zdravstvu samo za temeljne storitve zmanjkalo 370 milijonov evrov, je dejal.

Zelo hitro se povečuje tudi skupina starejših od 65 let. Sredi devetdesetih let je bilo na 100 delovno sposobnih prebivalcev 22 starejših od 65 let, danes jih je 36,5, leta 2050 jih bo skoraj 60.

Ravno pritisk demografskih sprememb je tisti, ki je največji na zdravstveno blagajno. Zdravstveni izdatki za posameznika namreč zelo hitro naraščajo po 50. letu, je dejala Bednaš.

Izdatki 'iz žepa' pod EU povprečjem, nižji tudi delež javnih izdatkov za zdravstvo

Na Umarju so primerjali nekatere razmere v zdravstvu s povprečjem EU in ugotovili, da so izdatki za zdravstvo "iz žepa" nižji kot v EU. Pri nas ti znašajo 2,4 odstotka in 3,3 odstotka v EU. Tako ocenjujejo, da je finančna dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji relativno dobra, je pa zaskrbljujoče, da se izdatki iz žepi v skupi porabi gospodinjstev povečujejo, in to hitreje pri tistih, ki so to lažje privoščijo.