Morali so zapustiti domove: 'Preprosto se ni dalo dihati'

Prebivalci štirih kraških vasi, ki jih ogroža požar, so se zatekli na prireditveni prostor v Opatjem selu. Kot pojasnili v Upravi RS za zaščito in reševanje, je trenutno evakuiranih približno 20 ljudi. Gre za prebivalce vasi Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu in Nova vas. Občinska civilna zaščita jim bo postavila začasne nastanitve. Ker se požar širi proti Mirnu, so se medtem tudi v tem kraju oglasile sirene za splošno nevarnost in pripravo na evakuacijo Odgovorni pozivajo ljudi, da se držijo navodil ob evakuaciji, v Mirnu bo na voljo tudi avtobus. Evakuacijski center za Miren je v telovadnici v Biljah.

Ogenj se širi proti Mirnu FOTO: Bralec

Kot je povedala skupina evakuirancev, je vas Sela na Krasu, od koder so se umaknili, zajel gost dim, na kraj pa je padal tudi vroč pepel. "Preprosto se ni dalo dihati," so dejali. Visoke so bile tudi temperature, saj je bil ogenj, ko so morali zapustiti domove, že tik pred prvimi hišami.

Ogenj se hitro širi po presušenem kraškem terenu, saj veter piha od morja v notranjost, tako da se požar hitro širi iz Italije v Slovenijo. Po zadnjih podatkih so v nevarnosti tudi že drugi kraji, med njimi Kostanjevica na Krasu, kjer je postavljen štab za vodenje intervencije, ter Miren in Šempeter pri Gorici.

Odgovorni pozivajo ljudi, da se držijo navodil ob evakuaciji Evakuacija in oskrba prebivalcev je sicer v pristojnosti lokalnih skupnosti, so še pojasnili v Upravi za zaščito in reševanje. V tem primeru je to občina Miren - Kostanjevica. Župan Mauricij Humar je napovedal, da bodo evakuiranim pomagali, jim zagotovili tudi hrano in morebiti prenočišče. Odgovorni pozivajo ljudi, da se držijo navodil ob evakuaciji, v Mirnu bo na voljo tudi avtobus. Evakuacijski center za Miren je v telovadnici v Biljah. "Razlogov za paniko ni, ljudje naj bodo strpni in naj na cestah dajo prednost gasilskim vozilom," sporočajo iz regijskega štab civilne zaščite za Severno Primorsko.