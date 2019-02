11 kirurgov in kardiologov z oddelka za kirurgijo srca in ožilja naj bi v kritičnem pismu nanizali več očitkov predstojniku Klokočovniku in zahtevali njegovo razrešitev. Med očitki so ob slabih delovnih razmerah, neplačanih nadurah in prevelikih obremenitvah tudi neracionalna poraba sredstev za brezšivne biološke zaklopke, ki so dražje od običajnih. Klokočovnik je zato podal odpoved, ki pa je Šabeder ni sprejel.

Danes pa preobrat. "Moram storiti ta korak naprej in razbremeniti vodstvo odločitve. Odhajam," je danes dejal Klokočovnik in dodal, da bo moral po sili razmer očitno v pokoj, do katerega ima sicer še štiri leta.

Po Klokočovnikovih besedah je vodstvo prišlo na sestanek z oddelkom in jim prisluhnilo."A od tega poslušanja ni bilo nič, saj se skoraj nihče razen mene ni oglasil. To je bila samo formalnost," je dejal.

Kot je še pojasnil, je pismo prišlo nepričakovano, ne da bi mu sodelavci prej osebno predstavili težave. Prepričan je tudi, da so bili nekateri podpisniki pisma zavedeni zaradi interesov drugih kirurgov. Ker klinični center ni mogel kupiti nekega aparata ali ni izplačal nadur, so se sistemske napake so projicirale nanj, je ocenil.