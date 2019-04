'Moramo preprečiti, da bi bil argument moči nad močjo argumentov'

Hrvaška obveščevalna služba se je odzvala na naša razkritja, češ, da naj bi prisluškovali Slovencem v arbitraži. Spomnimo, šlo naj bi za hrvaškega obveščevalca Davorja Franića, ki je poznan tudi kot Mehanik Davor iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje orožja. Hrvaški mediji o tem skorajda niso poročali, so se pa o prisluhih razpisali bosanski in srbski mediji.

Vse kaže na to, da so z namenom izstopa iz arbitraže nezakonito prisluškovalno akcijo izvajale konkretne osebe, povezane s hrvaškimi obveščevalci in nekdanjo hrvaško vlado. Precej zgovorna je tudi izjava nekdanjega premierja Zorana Milanovića, da bi obveščevalna služba morala dobiti državno odlikovanje za svojo vlogo v arbitraži. S pohvalami na račun hrvaške obveščevalne agencije ni skoparil niti Gordan Akrap, bivši pripadnik SOA in član hrvaške komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb: "Če je to zares opravila hrvaška obveščevalna agencija, jo je treba zaradi tega nagraditi. Zato ker je ujela slovenske funkcionarje v aktivnostih, ki praktično szpodkopavajo verodostojnost celotnega procesa in ker je to prenesla hrvaškemu državnemu vrhu, da je ta lahko pravočasno preprečila negativne morebitne posledice na Hrvaškem."

Hrvaška je poskusila tudi z diskreditacijo arbitražnega sodišča, zavračala je smiselnost slovenske tožbe, sodišče v Luksemburgu pa se trudijo prepričati, da za sodbo sploh ni pristojno.

Odzval se je tudi premier Marjan Šarec, ki je dejal, da ga skrbi, če je to način delovanja v EU in če je to odnos med državami, ki naj bi bile prijateljske.

Gost oddaje 24UR Zvečer je bil vodja parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec. Dodal je, da se je s svojim ravnanjem Hrvaška dobrih devet mesecev pred prvim predsedovanjem EU postavila v dokaj neugoden položaj, kar se tiče kredibilnosti. Meni, da ima Slovenija na svoji strani pravo, čas in argumente ter dokaze. Priznal je, da se pogledi Mira Cerarja, ministra za zunanje zadeve in njegovi pogledi pogosto razlikujejo, a da bi mu v primeru, da se hrvaško prisluškovanje v arbitraži potrdi, Cerarju svetoval, da na zagovor pokliče hrvaškega veleposlanika v Sloveniji, Borisa Grigića.

Nas je hrvaška obveščevalna služba preprosto nadigrala? Nemec meni da ne, "saj Slovenija vsaj ohranja svoj obraz v odnosu s svojimi partnericami". Pravi, da radi delamo by the books oziroma po pravilih. Pravi, da bi lahko Hrvaška v regiji, na Zahodnem Balkanu, odigrala enako vlogo kot Slovenija. Bil je oster, saj pravi, da naša južna soseda ni sposobna rešiti oziroma spoštovati nobenega izmed bilateralnih sporazumov z drugimi državami in spomnil na nedavni incident v Piranskem zalivu.