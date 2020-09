Moravčani se bojijo, da bo skušala vlada odpraviti prepoved zakopavanja odpadkov

Prebivalci že dalj časa opozarjajo na onesnaženost Moravške doline. Kritičen do države je župan Milan Balažic, saj pristojni, kljub ugotovljeni okoljski škodi zaradi delovanja podjetja Termit, še niso odredili sanacije. Boji se celo, da bo vlada skušala prepoved zakopavanja odpadkov odpraviti.

Milan Balažicje na novinarski konferenci v Ljubljani bil oster do ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, ki po njegovih besedah za Moravče "ni storil nič", prav tako se ne odziva na pobude po srečanju. Prepričan je, da gre za "okoljski kriminal, ki ga država ne preganja - celo na tihem ga podpira". Obrnil se je tudi na premierja Janeza Janšo in ga pozval, naj Vizjaka zamenja. Neodziven je tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, pri čemer je Balažic spomnil, da odpadke Termitu dobavlja in prevaža podjetje Hmezad, od katerega je država spomladi nabavila za več milijonov zaščitnih mask. Prepričan je, da gre za "okoljski kriminal, ki ga država ne preganja - celo na tihem ga podpira". Obrnil se je tudi na premierja Janeza Janšo in ga pozval, naj Vizjaka zamenja.

icon-expand Župan Moravč Milan Balažic je prepričan, da gre za okoljski kriminal. FOTO: Bobo

Več raziskav kaže na onesnaženost Moravške doline Na osnovi analize, ki jo je lani opravila Agencija RS za okolje (Arso) je država Termitu prepovedala nadaljnje zakopavanje odpadkov na območju peskokopa Drtija. A sedaj se v Moravčah bojijo, da bo skušala vlada prepoved odpraviti. Tako je Balažic izpostavil, da je Arso na predlog Termita za nevtralnega izvedenca v postopku ugotavljanja odgovornosti za nastanek okoljske škode v Moravški dolini angažiral nekdanjega ministra Senka Pličaniča, ki je "znan kot tisti, ki ves čas dela analize v prid umazanega kapitala". To po njegovem dokazuje, da v Sloveniji "obstaja sprega med umazanim kapitalom in državo". Kljub že petim znanstvenim analizam, ki so pokazale onesnaženje Moravške doline je župan bil še zlasti kritičen do dejstva, da se v javnosti pogosto še vedno govori le o domnevnem onesnaževanju. "Koliko analiz še rabimo, da bo padla ideja, da gre za domnevno odlaganje odpadkov? Kaj še potrebuje država, kaj še potrebuje ministrstvo za okolje in prostor, da se zganeta in odredita sanacijo?" je bil kritičen Balažic.

Najnovejša raziskava stanja v Moravški dolini, ki je nastala pod okriljem ljubljanske fakultetet za kemijo in kemijsko tehnologijo in je bila zajeta v diplomski nalogi, je pokazala povišane oz. presežene dovoljene vrednosti selena, kobalta, svinca, arzena, kadmija in bakra. To nakazuje "na slabo ekološko stanje, kar vpliva na zdravje okoliških prebivalcev", je ugotovitev povzel župan. "Če kdo misli, da bo Termit znova vozil v Moravško dolino nevarne in strupene odpadke, mu kot župan sporočam, naj ne izziva državljanske nepokorščine, ker bo to dobil," je zaključil Balažic.

Ekolog opozarja na zaskrbljujoče število rakavih bolnikov V moravški občini so se povezali tudi z ekologom Antonom Komatom, ki bo odslej deloval kot Balažicev svetovalec. Komat tudi vodi izvedbo nove študije, ki bo ugotavljala vpliv onesnaženja na živih organizmih, torej bo šlo za razširitev s kemijskih na biološke teste. Med drugim tako že ugotavljajo poškodbe na dednem materialu rib, preučujejo tudi sedimente rek. "V senci koronske histerije se dogaja pospešen okoljski kriminal," je podčrtal Komat. Spomnil je, da je Slovenija na prvem mestu v Evropi po incidenci raka.

icon-expand Tudi ekologi opozarjajo na okoljske probleme, kot je Termit. FOTO: Bobo