Incident v Moravčah: učenec vrstnike zastraševal z lažno pištolo

Kot nam je pojasnila ravnateljica šole Suzana Cvirn Guček, se je incident zgodil izven šolskega prostora v bližnjem parku, vpleteni pa so bili učenci osmega in devetega razreda. Ravnateljico je o dogodku obvestila mama ene od učenk, šola pa je o sumu kaznivega dejanja nemudoma obvestila Policijo.

V skupni izjavi na družbenem omrežju Facebook sta sicer župan občine Moravče Milan Balažic in ravnateljica zapisala, da bosta tako vodstvo šole kot lokalna skupnost do nadaljnjega ob morebitnih podobnih primerih uveljavljala pravilo ničelne tolerance. "Vsi takšni primeri bodo prijavljeni Policiji in ustrezno sankcionirani, če je potrebno tudi z začetkom vzgojnega delovanja, ki se konča s prešolanjem," sta poudarila.

Na ljubljanski policijski upravi so za naš portal pojasnili, da lahko v okviru varstva osebnih podatkov zgolj potrdijo, da so bili obveščeni o enkratnem dogodku, ki se je zgodil konec novembra, o njem pa še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. "Podrobnosti vam zaradi interesa preiskave, ki še poteka in spoštovanja določili 287. člena Kazenskega zakonika ne moremo podati," so dodali.

Hkrati sta pozvala učiteljski zbor in vzgojitelje, da delujejo preventivno in so sami s svojim zgledom vzor učencem. "Še posebej pa se obračava na starše učencev, ki nosijo polno odgovornost za vzgojo svojih otrok. K ozaveščanju o etičnem obnašanju bo svoje prispevala tudi lokalna skupnost. Vsaka uspešna skupnost namreč temelji na medsebojnem spoštovanju in vrednotah, ki zavezujejo vsakega posameznika od mladih nog naprej," sta še zapisala.

Žrtve nasilja so velikokrat ustrahovane

Na PU Ljubljana ob vse več primerih medvrstniškega nasilja na splošno poudarjajo, da Policija v vseh primerih, v katerih so udeleženi otroci oz. mladoletne osebe, sodeluje z vsemi deležniki: tako s starši kot s šolami in drugimi institucijami. Oblike medvrstniškega nasilja so različne, pravijo, tako kot so različni načini njegovega izvajanja. Otrok ali mladostnik, ki je žrtev nasilja, je ujet v mrežo nasilnega ravnanja vrstnikov. Velikokrat je ustrahovan in ga je strah povedati, kaj se mu dogaja.

Žrtve nasilja lahko trpijo za različnimi posledicami, kot so depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje, slaba samopodoba, pasivnost, izolacija in podobno. "Prav zato je pomembno, da (pre)poznamo znake nasilja nad otroki in vemo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi ustavili nasilneža/-e in pomagali otroku ali mladostniku, ki je žrtev medvrstniškega nasilja," poudarjajo na Policiji.