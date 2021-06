Moravški župan: Ne 200 ton, pri nas imamo dva milijona ton nevarnih odpadkov

V zadnjih dneh smo iz več slovenskih krajev poročali o nelegalnih odlagališčih komunalnega blata. Ob tem se je oglasil moravški župan Milan Balažic , ki pa je poudaril, "da so središče omrežja okoljskega kriminala Moravče, kjer praviloma z zakopavanjem končajo nevarni in strupeni odpadki z drugih področij Slovenije in tujine" .

"Hobotnica slovenskega okoljskega kriminala ima svoje srce. Reče se mu podjetje Termit, kjer končujejo svoje 'kroženje' okolju in človeku nevarne snovi. Prav te dni se na dva milijona ton podlage dovaža novih 6000 ton strupenega pepela in žlindre iz ljubljanske toplarne. Slej ko prej se bo tudi blato znašlo v Moravčah, kajti po izkušnji vemo, da tisto, kar ne sme ostati v Zalogu pri Ljubljani, je hitro prepeljano v Moravče. Ker v Moravčah slovenska in evropska okoljska zakonodaja ne veljata. Ker ima naša država dvojna merila in državljane drugega reda, ki jih ne ščitita ustava in zakonodaja," je oster Balažic.

Po njegovih besedah so se odgovorne institucije v primeru odlagališč blata zganile, kar "je tudi prav – že zdavnaj bi morale pristojne institucije ukrepati, pa niso" . Hkrati pa je opozoril, "da v Moravčah ni 200 ton strupenih in nevarnih odpadkov, ampak dva milijona ton" .

Kot je še zapisal župan, so ničkolikokrat pozvali Ministrstvo za okolje, Arso, inšpekcije, kriminaliste in vse druge pristojne, "naj okoljskemu kriminalu, ki ga je dokazala tudi sama državna analiza, naredijo konec". A se do zdaj, kot pravi, ni zgodilo tako rekoč nič. "Podjetje Termit nekaznovano krši okoljske predpise in ne izvaja sanacije, kakršno mu je naložila Arso. Doslej so brez težav izrabljali slabo izvajan in nadzorovan sistem varovanja okolja. Celo več, za onesnaževanje našega življenjskega prostora je podjetje Termit dobilo 1,7 milijona javnega denarja," je kritičen Balažic.

Da bo mera polna, jim pri tem pomagajo prav tisti, ki bi morali prvi skrbeti za naše okolje, še meni moravški župan: "Agencija Republike Slovenije za okolje je razglasila, da v Moravčah nimamo tal – v posmeh vsej slovenski in evropski okoljski zakonodaji, ki natančno določata, kaj so tla. In v Moravčah imamo tla. Strupena tla. Kdo in kam bo odpeljal 2 milijona ton ogrožajočih odpadkov, ki se že izcejajo v okolico in podtalnico ter nas iz dneva v dan vse bolj zastrupljajo?"