Moravški župan ostaja v priporu

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sklep o 30-dnevnem priporu za Milana Balažica, ki se je konec maja znašel v središču obsežnih kriminalističnih preiskav, sprejel v prejšnjem tednu. Balažičev zagovornik Milan Krstić je ob tem napovedal pritožbo, a kaže, da z njo ni uspel. "V zvezi z vašim vprašanjem sporočamo, da je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo sklep prvostopenjskega sodišča, s katerim je to sledilo predlogu tožilstva za odreditev pripora v predmetni zadevi," so za STA pojasnili na Specializiranem državnem tožilstvu. Odreditev pripora je sledila obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih. V njih so kriminalisti iskali dokaze za sum več kot 20 kaznivih dejanj, med drugim jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Kot izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, je Balažic osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Balažic je po navedbah iz odredbe "izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik", na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. To je sicer tudi v nasprotju z izsledki agencije za okolje o škodljivosti vplivov na okolje iz leta 2019 in občinskega dokumenta o vplivih na okolje iz leta 2020.

Milan Balažic FOTO: Bobo