Moravški župan zanika obtožbe in Miloša Bavca poziva na soočenje

Na nedavne navedbe direktorja Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) Miloša Bavca glede domnevno zavajajočih trditev glede narekovanja mest vzorčenja, ki naj bi jih izrekel, sta se zdaj odzvala župan občine Moravče Milan Balažic in Ljudska iniciativa Moravče (LIM).

"Najprej bi poudarili, da se o strokovnosti opravljenega dela GeoZS nismo opredeljevali. Glede strokovnosti smo povzeli mnenje drugih strokovnjakov, konkretno Inštituta za okolje in prostor iz Celja (IOP)," so v odzivu zapisali Balažic, Jurij Kočevar in Matjaž Marolt in dodali, da je bil način izbire izvajalca raziskave izbran popolnoma mimo vednosti in mnenja občinskega sveta občine Moravče in LIM. "Izvajalca je enostransko vsilil bivši župan Martin Rebolj," trdijo.

Izbrani izvajalec naj po njihovih navedbah ne bi bil akreditiran za opravljanje laboratorijske analize, "ob tem da imamo v Sloveniji vsaj dva vrhunska inštituta za tovrstne raziskave v Mariboru in Kopru, ki pa k sodelovanju nista bila povabljena". Ob vsem tem jih je zmotilo tudi dejstvo, da je na GeoZS zaposlen sorodnik direktorja podjetja Termit, kar po njihovem meče senco dvoma na primernost izbire.

Kopali naj bi z najmanjšim bagrom

Imajo pa tudi pripombe na izbiro mest vzorčenja. "Pri izvedbi vzorčenja se je uporabljal bager, ki lahko izkoplje jamo do globine treh metrov, čeprav je bil predhodni dogovor med GeoZS in podjetjem Termit, da bo to pomagalo z največjim bagrom. Dogovor je podjetje Termit tik pred zdajci odpovedalo in je bager nato zagotovil nekdanji župan Rebolj - seveda najmanjšega. Globina deponije je v času vzorčenja znašala vsaj 20 metrov, medtem ko je stanje danes vsaj 30 metrov višine," navajajo.

Štiri mesta vzorčnega izkopa so po njihovem izbrali strokovnjaki GeoZS in ne LIM. Izjave o globini desetih centimetrov vzorčenja tal naj nikoli ne bi podal niti župan niti predstavnik LIM.