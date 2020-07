'Morbidna in nedržavniška provokacija slovenskega premierja'

"Pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi na ozemlju bivše Jugoslavije po njenem razpadu počistili s komunistično ideologijo in obsodili povojne poboje v Sloveniji," je zapisal slovenski premier Janez Janša .

Zapis je bil nato odstranjen z Janševega Twitterjevega profila, vendar je tam stal dovolj dolgo, da so njegove besede potovale vse do Sarajeva in Srebrenice. Tokratna izjava slovenskega premierja tako ni razburila le njegovih političnih nasprotnikov doma, temveč tudi tiste onkraj slovenskih meja, ki z njegovo politiko nimajo kaj veliko opravka.

"Medtem ko cel svet govori o genocidu v Srebrenici, ta politik preusmerja pozornost javnosti na nekaj drugega ter objavlja sporočila, ki bi jih lahko tolmačili kot fašistična. Mar Janša na ta način poskuša amnestirati zločince, ki so krivi za enega največjih genocidov na teh območjih?" se sprašujejo pri Oslobođenju.

Neodvisni portal slobodna-bosna.ba je Janševo objavo označil za "morbidno, nedržavniško provokacijo". Kot so zapisali, je umeščanja srebreniškega genocida v register komunističnih zločinov in postavljanja enačaja med obračunom partizanskih enot z vojnimi nasprotniki v drugi svetovni vojni na eni ter pokolom Bošnjakov v Podrinju v sklopu realizacije velikosrbskega načrta na drugi strani zmožen samo "neobveščen, zlonameren in neuravnovešen um". Toda, kot piše Slobodna Bosna, Janša ni neobveščen.

"Genocid v Srebrenici je nadaljevanje zločinskega projekta, ki se je dolgo načrtoval in izvajal med drugo svetovno vojno in je bil preprečen, ter delno tudi kaznovan, s strani partizansko-komunistične vojske in pravosodja,"še navaja portal.

Tudi portal klix.ba je Janšev zapis označil za sramoten.

Janša je nato svojo objavo nadomestil z drugim tvitom, v katerem je zapisal, da je za masaker v Srebrenici odgovorna doktrina JLA, ki predvideva fizično uničenje nasprotnika, ta pa, da je ponovno zaživela ob razpadu Jugoslavije.