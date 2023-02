Morda napačno uporabljate cvrtnik na vroč zrak: čemu se izogniti?

Ocvrta hrana je pri nas izjemno priljubljena zaradi svoje okusnosti, a velike količine vročega olja, v katerih jo pripravimo, zagotovo niso recept za zdravo življenje. Kaj pa, če bi obstajala rešitev, ki bi omogočala pripravo okusnih ocvrtih obrokov, pripravljenih na zdrav način? Cvrtnik na vroč zrak omogoča prav to, saj skoraj ne potrebuje olja, hrana, pripravljena v njem pa, je prav tako - ali še bolj - okusna.

Nasveti za uporabo cvrtnika na vroč zrak

Pozabite na velike količine nezdravega olja - za hrano, pripravljeno v cvrtniku na vroč zrak, potrebujete le žlico olja. Toplotna obdelava namreč poteka s kroženjem vročega zraka. Hrana bo lepo in enakomerno zapečena ter bolj zdrava, saj bo bistveno manj mastna. Izognili se boste tudi neprijetnim vonjavam, prav tako ni bojazni, da bi se opekli z vrelim oljem. Pa tudi kuhinja ne bo umazana.

Svetujemo, da živila, ki jih boste cvrli v cvrtniku na vroč zrak zgolj poškropite z oljem, preden jih postavite v aparat. In kot rečeno - ne pretiravajte, ena žlica olja bo v večini primerov več kot dovolj.

Pri pripravi zamrznjenega krompirčka se olju povsem izognite, saj ga že vsebuje, zato ga ni treba dodajati. V crtniku na vroč zrak lahko pripravite tudi meso, ribe in zelenjavo, pa tudi spomladanske zvitke ali tople sendviče.

Pri izbiri cvrtnika upoštevajte tudi njegovo velikost. Glede na število družinskih članov oziroma število gostov, ki jih običajno razveselite s slastno večerjo, izberite večji ali pa manjši cvrtnik. Upoštevajte, da se hrana v cvrtniku na vroč zrak pripravlja nekoliko dlje kot na klasičen način, ki pa zahteva veliko olja. A če boste naenkrat lahko pripravili nekoliko večjo količino, daljši čas cvrtja ne bo težava. Bolj zmogljivi cvrtniki so praviloma večji, manjši pa so primerni za tiste, ki ne potrebujete večjih količin hrane.

Cvrtnik na vroč zrak postavite na stalno mesto v kuhinji. Njgova uporaba je zares enostavna, priročni so tudi programi, ki pomagajo pri pripravi različnih vrst živil. Po uporabi cvrtnika enostavno očistite le posodo, kjer so se živila cvrla - čiščenje mastne kuhinje in od olja umazanih posod pa lahko pozabite.





