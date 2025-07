Slovensko morje se spreminja v 'toplo mlakužo'

Če vam je v teh dneh vroče in se tolažite z mislijo o ohladitvi v morju, boste morda razočarani. Tudi morje se je namreč pregrelo in je že preseglo temperaturo 29 stopinj. Neobičajno visoka temperatura, ki je ne beležimo vsako poletje, letos pa preseneča predvsem to, da se je to zgodilo že konec junija. Ni pa samo morje pretoplo za ta čas, tudi jezera in reke so že dosegla in presegla vrednosti, ki jih običajno ob vrhuncu poletja.