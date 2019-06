Si predstavljate, da bi morje dvakrat na dan naraslo za 16 metrov?

V času polne in prazne lune znaša razlika med plimo in oseko ob naši obali dobrih sto centimetrov, v času prvega in zadnjega krajca je ta razlika za polovico manjša. Na svetu pa obstajajo območja z mnogo izrazitejšo plimo in oseko – v zalivu Fundy na JV Kanade znaša ta razlika v povprečju kar 16 metrov, v ekstremnih primerih v preteklosti je že presegla 20 metrov.

Plimovanje je posledica delovanja privlačne sile, ki je odvisna od razdalje med telesi v vesolju in njihove mase. Plima in oseka se v povprečju izmenjata na 6 ur in 12 minut, kar pomeni, da se na določeni lokaciji na Zemlji v enem dnevu zvrstita dve plimi in dve oseki. Na višino morske gladine na Zemlji v največji meri vpliva Luna, ki je od Zemlje oddaljena slabih 400 tisoč kilometrov. Močan vpliv ima tudi Sonce, ki je veliko dlje stran kot Luna, a ima mnogo večjo maso. Vpliv sonca na morje je približno pol manjši kot vpliv Lune.

Plima je najizrazitejša, ko so Sonce, Zemlja in Luna na premici. FOTO: POP TV

Najvišja plima ob ščipu in mlaju V času polne lune ali ščipa in v času prazne lune ali mlaja je plimovanje najizrazitejše, saj sta Luna in Sonce na isti osi in njun vpliv na plimovanje se sešteje. Najvišjo plimo imamo na tisti strani Zemlje, ki je mu je Luna najbližje, plima pa se pojavi tudi na nasprotni strani Zemlje, saj se celoten planet pomakne nekoliko bližje k Luni. Vmes imamo dve območji oseke, kjer je vode manj.

V času polne lune je razlika med plimo in oseko pri nas dobrih 100 centimetrov. FOTO: POP TV

V času prvega in zadnjega krajca sta Luna in Sonce postavljena pravokotno na Zemljo in morsko gladino vlečeta vsak v svojo smer. Takrat je razlika med plimo in oseko najmanjša in je pri nas v Kopru okoli 60 centimetrov.

Ko sta Sonce in Luna postavljena pravokotno na Zemljo, je razlika med plimo in oseko najmanjša. FOTO: POP TV

Najvišja plima na svetu v zalivu Fundy Nekatera območja na svetu imajo precej bolj izrazito plimovanje, kot ga imamo v Severnem Jadranu. V Evropi beležijo najvišjo plimo ob izlivu reke Severn na JZ Anglije, kjer redno presega deset metrov. Po najvišji plimi na svetu je znan zaliv Fundy, ki leži na JV Kanade in meji tudi na Združene države. Tukaj plima v povprečju dosega 16 metrov, oktobra leta 1869 je voda dosegla celo 21,6 metra. Plima je v tem zalivu tako visoka, ker je širina zaliva približno štirikrat manjša od valovne dolžine plimskega vala. V zalivih takšne širine lahko pride do močne ojačitve valovanja, saj se valovi odbijajo od obale in amplituda valovanja močno naraste, v našem primeru se plima močno poveča.

Na izjemne razmere v zalivu Fundy so se prilagodile tudi rastline. FOTO: Shutterstock