Morje ima 1.276 prebivalcev

Na seznamu krajevnih in uličnih imen v Sloveniji najdemo vrsto zanimivih, ki nas na nekaj spominjajo in pri katerih pomislimo, da je bilo navdih za poimenovanje kar najbližje drevo ali grm. Na začetku leta 2021 je bilo v naši državi 6.036 naselij in 10.173 ulic. Surs je zbral nabor tistih, ki imajo po njegovi oceni nenavadna imena.

V Sloveniji je kar nekaj ulic in naselij, ki se povezujejo s toplim delom leta in nas morda spomnijo na poletje. Na različnih koncih Slovenije je, denimo, 18 Sončnih poti in 18 Sončnih ulic ter ena Sončna vas, Sončna cesta, Sončni grič in Sončni log. Obstaja tudi naselje Morje, v njem pa Morska cesta. "Naj vas ime ne zavede – ne gre za kraj tik ob morski obali, ampak ob Framskem potoku. To naselje in ta ulica se namreč nahajata v občini Rače - Fram. V naselju Morje pa živi 1.276 prebivalcev," so pojasnili na Statističnem uradu RS (Surs).

icon-expand Naselje in ulica Morje se nahajata v občini Rače - Fram. FOTO: Google Maps

V naboru imen je tudi prava zbirka sadja, ki odraža povezanost človeka z rastlinskim svetom in vzbudi občutek, da so nekoč ideje za poimenovanje naselij in ulic marsikje našli na najbližjem drevesu ali grmu. V Sloveniji tako najdemo ulice z imeni Pod hruško, Češnjeva ulica, Jagodna ulica, med naselji pa Borovnico, Maline, Smokvico, Višnje, Robidnico, Šipek. Vendar pa sploh ni nujno, da je izvor imena v drevesu ali sadežu. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen (2009) pravi, da naselje Borovnica ni dobilo imena po borovnicah, naselje Maline pa tudi ne po malinah (prebere pa se Máline in ne Malíne). Tudi na spletni strani Občine Borovnica najdemo pojasnilo, da kraj nima imena po gozdnih borovnicah, saj so na tem območju redkost. Izvor imena še ni natančno pojasnjen. Po zapisu na občinski strani obstaja več teorij, a nihče ne ve, katera je prava: "Ena pravi, naj bi ime izhajalo še iz časa koliščarjev, ki so bivališča na Barju gradili na brunih oz. brveh, polagali pa naj bi jih tudi prek močvirja (Brunica). Druga razlaga temelji na borovih gozdovih, ki jih je bilo včasih po obronkih Barja veliko, skoznje pa so v vas prihajali prebivalci okoliških vasi. Ob tem se je razvila še tretja domneva, ki trdi, da so iz gozdov hodili na ravnico."

icon-expand Kraj Borovnica ni dobil imena po borovnicah, saj so na tem območju redkost. FOTO: 24ur.com

V zgoraj naštetih 'sadnih' naseljih je sicer živelo 3.069 prebivalcev. Še ena zanimivost, ki jo izpostavlja Surs: gostota naseljenosti v teh naseljih je podobna kot pri sadežih. Najgosteje poseljena je Borovnica (482,7 prebivalca na kvadratni kilometer), najredkeje pa Smokvica (7,8 prebivalca na kvadratni kilometer). Največ Šolskih ulic Kar nekaj imen je povezanih s šolo. Šolska ulica je celo najpogostejše ulično ime v Sloveniji. Kar 52 jih imamo. Poleg tega pa še šest Šolskih cest in Šolskih poti ter eno Šolsko naselje. Pa ne samo to, obstajajo tudi tri Dijaške in dve Študentovski ulici, so sporočili s Sursa. Ulice, ki vodijo proti večjemu mestu v sosednji državi Počitnice so čas, ki ga nekateri namenijo tudi obisku sosednjih držav. Pri tem je morda zanimivo preveriti, ali ulice, poimenovane po večjih mestih v sosednjih državah, pripeljejo do tja. V Sloveniji je namreč nekaj takih, katerih imena namigujejo, kam vodijo. Imamo na primer tri Dunajske ceste, tri Celovške, sedem Tržaških, tri Zagrebške in enajst Rimskih cest, so zbrali podatke na Sursu. Ekipa Sursa je izpostavila zgolj nekaj imen, zato vabi, da krajevna imena raziskujete še sami. Najdete jih na aplikaciji Krajevna imena, kjer boste odkrili zanimive informacije o imenih 6.036 slovenskih naselij in o imenih 10.173 ulic ter nekatere osnovne podatke o njih. "Še veliko več podatkov o prebivalcih Slovenije, prikazanih po naseljih, pa boste našli v podatkovni bazi SiStat," so strnili na Sursu.

icon-expand Koronavirus pasica nova FOTO: 24ur.com