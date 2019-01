Prihajajo padavine in odjuga: morje lahko poplavlja, zjutraj možna poledica

Snežne padavine bodo postopno prehajale v dež, ki bo zajel večji del države. Največ padavin bo na Zgornjesavskem in v Posočju - 100 litrov dežja na kvadratni meter. Zaradi obilice padavin lahko morje poplavi najbolj izpostavljene dele obale v Kopru. V visokogorju je nevarnost plazov; previdno tudi na bajerjih, jezerih in ribnikih - preden stopite na led, se prepričajte o debelini in nosilnosti.

Prihajata dež in odjuga. FOTO: iStock

"V noči na petek bo še snežilo, proti jutru pa bo sneg postopno prehajal v dež," napoveduje naš hišni prognostik Aleš Satler in dodaja, da je zjutraj tako možna poledica. Jutri čez dan bo povsod, razen na vzhodu, deževalo. Pihal bo južni veter, zaradi česar se bo ogrelo. "Na Primorskem bo čez dan tako 12 stopinj Celzija, na Štajerskem in v Prekmurju okrog 10, na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji med 2 in 4, na jugovzhodu države pa okoli 7 stopinj Celzija," razlaga Satler.

Morje lahko v petek zjutraj, v času plime (med 6. in 8. uro) na mareografski postaji v Kopru preseže višino 300 centimetrov in poplavi najbolj izpostavljene dele obale. V času večerne plime med 20. in 22. uro bo gladina morja še dodatno povišana, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.

Največ padavin bo padlo na Zgornjesavskem in v Posočju - okrog 100 litrov na kvadratni meter. Sobota bo še toplejša, padavine pa bodo ponehale šele v nedeljo. Zaradi obsežnih padavin velja tudi opozorilo vsem hribolazcem: v Julijcih lahko do sobote zapade meter snega, nevarnost plazov pa se bo tako še povečala.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Drsanje po naravnih drsališčih zaradi muhastega vremena ni priporočljivo Precej slovenskih stoječih voda je zaradi suhega in mrzlega vremena zamrznilo. Bajerji, jezera in ribniki so marsikje prekriti z ledom in nekateri omogočajo raznovrstno zimsko rekreacijo, vendar moramo biti pri tem previdni. Ministrstvo za obrambo priporoča, da se ljudje, preden stopijo na led, prepričajo o debelini in nosilnosti ledu.

Največjo nosilnost ima homogeni led, ki je videti temen. FOTO: Thinkstock

Z ledom je denimo prekrit ljubljanski Koseški bajer in že dalj časa njegova ploskev privablja drsalce in sprehajalce. A po Koseškem bajerju sta hoja in drsanje, tako kot tudi plavanje, potapljanje in druge rekreativne dejavnosti, po odloku o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib prepovedana. Hkrati pa je zaradi otoplitve led trenutno pretanek za kakršnokoli gibanje po njem. Predsednik ribiške družine Dolomiti Marijan Kerč je opozoril, da je drsanje po Koseškem bajerju na lastno odgovornost, svojih otrok pa sam ne bi nikoli peljal na takšno drsališče.

Tudi jezero Rakitna je prekrito z ledom. "Stanje ledu je zelo odvisno od vremena, letos pa je zelo muhasto. Za dobro kvaliteto ledu mora biti vsaj 10 dni mraza, ne sme priti niti odjuga niti sneg," je povedal nekdanji predsednik krajevne skupnosti Rakitna Gorazd Kavčič. Poudaril je, da led v tem trenutku ni kvaliteten in drsanja ne priporoča. Povedal je še, da so okoli jezera opozorilne table, ki opozarjajo, da je gibanje po zaledenelem jezeru nevarno in na lastno odgovornost. V bližnjem hotelu in gasilskem društvu so namestili po tri sete posebnih vrvi, ki so namenjene reševanju iz vode. Izpostavil je tudi problem nekulturnih obiskovalcev. "Približno mesec dni nazaj, ko je led šele nastajal in je bil relativno tanek, a kvaliteten, so ljudje ob robu jezera lomili ledene ploskve in jih metali na jezero. Ploskve so se raztreščile na manjše koščke, ki pa so nato na jezeru zamrznili in tako uničili velik del jezera za drsanje." Kdaj je led dovolj debel in varen?

Uprava RS za zaščito in reševanje priporoča, da se z ledu čim prej umaknete, če začne pokati v koncentričnih krogih. "Če se led pod vami vdre, razširite roke in pokličite na pomoč. Če vam uspe zlesti na led, ne vstanite takoj ampak se zakotalite vstran od odprtine, sicer se lahko ponovno vdre," so še opozorili.

Uprava za zaščito in reševanje je zapisala tudi, da ima največjo nosilnost homogeni led, ki je videti temen. Debelino ledu pa lahko ocenimo ali natančno izmerimo sami, tako da po ledu močno udarimo z nogami, koničasto palico ali kladivom in če se pri tem ne prebije, je to znak, da je dovolj varen in nosilen. Natančnejšo meritev lahko opravimo tako, da izžagamo kos ledu, izmerimo debelino ter pregledamo sestavo ledene kocke. Na splošno pa velja, da je gibanje po homogenem ledu nevarno, če je njegova debelina manjša od treh centimetrov.

Na led se ne odpravljajte sami. FOTO: Thinkstock