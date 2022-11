Morje naj bi znova poplavljalo

Del države je v torek zajel močan veter, ki je največ težav povzročil na Ajdovskem in na Obali. Zaradi močnega vetra so priprli koprsko pristanišče. " Najvišji valovi so nedaleč stran od obale blizu 3 metrov. V teh razmerah je najbolj ogrožen rt Madona v Piranu ," so včeraj zapisali na Arsu.

Zaradi visokega plimovanja in kombinacije vetrovnih razmer je morje v torek poplavilo nižje ležeče dele obale. Največ težav je bilo v Piranu. Na pomolu se je prevrnil sod, zaradi česar se je v morje razlila opazna količina odpadnega olja. Sicer pa je voda povzročala škodo v pritličnih stanovanjih in lokalih ter na avtomobilih, ki jih lastniki niso umaknili. Kot kaže, so na svoje jeklene konjičke pozabili tudi v Izoli, kjer je morje prav tako poplavilo več parkirišč.

Morje je poplavljalo tudi v Italiji in na Hrvaškem. Ob pričakovanem izrazitem vremenskem poslabšanju so bili v Gradežu na italijanski strani meje zaprti šole, igrišča in parki. Za podobne, a manj obsežne ukrepe so se odločile tudi oblasti v Trstu. Poplave so medtem zajele tudi Pulj, Reko, otok Cres in Rovinj, kjer so zaradi poplavljanja v nekaterih delih mesta prekinili promet, za celotno jadransko obalo so razglasil tudi rdeči alarm oziroma izjemno nevarno vreme.

V Benetkah pa so zaradi visokega plimovanja včeraj aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose oziroma Mojzes. Vodostaj je namreč dopoldne za kar 170 centimetrov presegel običajnega, s čimer je začela veljati najvišja stopnja pripravljenosti.