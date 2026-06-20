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Morje ne odpušča napak

Ljubljana, 20. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Razbiti čolni po neurju na Obali

Poletje je pred vrati in na morju bo znova na tisoče plovil, z njimi pa tudi vse več nesreč, intervencij in neizkušenih navtikov. So družbena omrežja ustvarila generacijo Instagram kapitanov? Avtopilot, GPS, sodobna tehnologija in zmogljiva plovila ustvarjajo občutek, da je na morju vse pod nadzorom. Pa je res? O najpogostejših napakah navtikov, pa tudi o tragični nesreči na Hrvaškem, v kateri sta bila udeležena jadrnica in katamaran, pa tudi o nevarnih vodnih skuterjih, alkoholu na plovilih, poletnih neurjih in reševanju na morju smo povprašali človeka, ki so mu morje položili že v zibko in za življenje predvsem pa na njem živi že veliko let.

"Na morju se vse bolj ustvarja občutek, da je vse pod nadzorom. Imamo GPS, avtopilota, različne navigacijske sisteme in zmogljiva plovila. Toda tehnologija ne more nadomestiti človekove pozornosti in presoje," opozarja direktor Uprave za pomorstvo Jadran Klinec.

Njegove besede so tudi odslikava nedavne tragične nesreče na Hrvaškem, v kateri so življenje izgubili štirje člani posadke jadrnice po trčenju s katamaranom. Čeprav podrobnosti dogodka še preiskujejo, nesreča po njegovih besedah ni osamljen primer. "Takšne nesreče se dogajajo tudi pri nas. Imeli smo primer, ko je tovorna ladja trčila v ribiško plovilo. Na srečo brez smrtnih žrtev, vendar je bil scenarij zelo podoben," pojasnjuje.

Vzroke za nesrečo še vedno preiskujejo
Vzroke za nesrečo še vedno preiskujejo
FOTO: Net.hr

Jadran je vse bolj obremenjen

Po Klinčevih besedah je eden ključnih razlogov za povečano tveganje vse večja gostota prometa na morju. "Jadran je danes izjemno obremenjen. Imamo intenziven ladijski promet, poleti pa še množični navtični turizem. Celotna srednja Evropa se v sezoni preseli na morje. Veliko ljudi opravi izpit za voditelja čolna, vendar z morjem ne živijo vsak dan in nimajo dovolj praktičnih izkušenj." Prav kombinacija neizkušenosti, nepozornosti in vse večje gneče pogosto vodi do nevarnih situacij.

Klinec opozarja, da težava ni le pri rekreativnih navtikih. Tudi profesionalni pomorščaki lahko zaradi rutine izgubijo del pozornosti. "Pri linijskih plovbah se lahko zgodi, da zaradi vsakodnevnih ali tedenskih rutinskih poti pride do napačne ocene situacije. Vklopljen avtopilot nikoli ne pomeni, da lahko človek preneha spremljati dogajanje okoli sebe."

Vodni skuterji ostajajo težava

Poleti največ pritožb in intervencij še vedno povzročajo vozniki vodnih skuterjev, ki pogosto plujejo preblizu obale ali kopališč. "Problem vodnih skuterjev je, da hodijo kdaj preblizu obale, da se približujejo preveč kopališčem in objestno vozijo mimo zasidranih plovil."

Kot najučinkovitejši ukrep se po njegovih besedah kaže stalen nadzor na morju. "Prisotnost luške kapitanije oziroma pomorske policije na morju pomeni, da se ti dogodki drastično zmanjšajo oziroma jih beležimo precej manj kot v preteklosti."

Vse več električnih desk in SUP-ov

Med novejšimi izzivi na morju Klinec izpostavlja tudi hitro rast različnih športnih rekvizitov. "Vedno več je športnih rekvizitov, ki jih nismo bili vajeni. Imamo električne deske, zelo popularni so postali SUP-i. Teh uporabnikov je veliko, zato morajo biti morjeplovci še posebej pozorni."

Spomnil je tudi na pravila glede oddaljenosti od obale in na dejstvo, da si morski prostor danes deli vse več različnih uporabnikov. "Kopalce smo zavarovali z rumenimi plovci, kjer je prepovedana vsakršna plovba in sidranje, vendar morajo biti plovila pozorna tudi na druge uporabnike morja."

Nevihte so vse bolj intenzivne

Največjo grožnjo pa po njegovih besedah predstavljajo vremenske spremembe. "To je ena največjih groženj tudi pri nas. Če govorimo o ladijskem prometu, ne samo za morjeplovce. Nevihte so vedno bolj intenzivne, močne in imajo nenavadna gibanja." Na Upravi za pomorstvo pri spremljanju vremena tesno sodelujejo z Agencijo RS za okolje. "Tudi oni se soočajo z novimi fenomeni, kakršnih v tem prostoru prej ni bilo." Zato poudarja, da je spremljanje vremenske napovedi danes pomembnejše kot kadar koli prej. "Danes spremljati vremensko napoved je ključno. Priporočilo vsakemu morjeplovcu je, naj se pred odhodom na morje prepriča o vremenskih razmerah in predvsem ravna previdno."

Najbolj zahrbten veter na Jadranu

Posebej opozarja na tramontano, ki velja za enega najbolj nevarnih vetrov na severnem Jadranu. "Kadar je napovedana tramontana oziroma možnost tramontane, je potrebna dodatna previdnost. To je najbolj nevaren veter, zahrbten. Nevaren je zaradi tega, ker se ga ne da napovedati in lahko doseže orkansko moč v zelo kratkem času." Če navtike neurje kljub temu ujame na morju, Klinec svetuje predvsem mirno reakcijo. "Treba je premagati strah. Plovilo bo načeloma zdržalo. Bistveno je, da se oddaljite od obale, da se ne približujete obalam ali pristaniščem, ampak greste na odprto morje ter usmerite plovbo v veter oziroma nevihto in prebrodite to krizo." Po njegovih besedah najhujši del nevihte običajno traja razmeroma kratek čas. "Ta strah bo trajal največ 20 minut do pol ure."

Njegovo glavno sporočilo pred začetkom poletne sezone je zato preprosto: na morju ni prostora za podcenjevanje vremena, rutino ali pretirano samozavest. "Preden se odpravite na morje, obvezno preverite vremenske razmere. To je eden najpomembnejših varnostnih ukrepov, ki jih lahko naredite sami."

Še več o pomorskih pasteh, trendih in pravilih pa izveste v pogovoru oddaje Svet na kanalu A.

pomorstvo navtika varnost jadran morje turisti nesreca

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