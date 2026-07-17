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Slovenija

Namesto ur v kolonah raje na letalo: Slovenci spreminjajo pot do dopusta

Ljubljana, 17. 07. 2026 19.56 pred 7 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Tanja Volmut
Letalo

Letošnja turistična sezona je po ocenah agencij dobra. Mediteran ostaja med Slovenci prva izbira za poletne počitnice, predvsem grški otoki, pa tudi turška in španska obala ter Egipt. Poleg seveda Hrvaške, vendar pa so se letos nekateri raje odločili za počitnice z letalom zaradi naših cest, pot do morja se namreč zaradi številnih del in zastojev lahko podaljša tudi za več ur. In še nekaj letos ugotavljajo v agencijah: marsikdo se je raje kot za morje odločil za hladnješe destinacije.

počitnice turizem morje mediteran

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