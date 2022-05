Morje ponovno na prijetnih 23 stopinj Celzija v prihodnjih dneh

Če je včerajšnji izraziti padec temperature morja na 16 stopinj Celzija koga spravil v slabo voljo ali ga odvrnil od izleta ali oddiha na obali, vremenoslovci zdaj mirijo, da se segreva nazaj. Ker ne bo burje, se bo v prihodnjih dneh ponovno postopoma ogrelo na 23 stopinj Celzija ali celo več. Podobno stanje se obeta tudi na Hrvaškem.

Zaradi vročega vremena v preteklih dneh, se je morje sprva postopno, vendar izrazito segrelo. V obdobju od 11. do 18. maja se je njegova temperatura dvignila iz 14 na slabih 23 stopinj Celzija, nam je pojasnil Andrej Golob iz meteorološke in hidrološke službe pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso): "Temperatura morja se je segrevala vsak dan za približno eno stopinjo. Zelo hitro, v enem tednu smo prešli iz obdobja, ko je bilo morje za ta čas prehladno, v malo nad povprečno temperaturo morja. Tako hitro segrevanje je bilo posledica stabilnega vremena – ni bilo vetra, ki bi morje mešal. V spomladanskem obdobju oziroma zgodnjem poletju je namreč temperatura v globinah morja še precej hladnejša kot na površju in vsak dogodek, kot je bila denimo včerajšnja burja, ampak običajna – vpliva, da pride hladna voda iz globine na površje."

icon-expand Kombinacija visokih temperatur zraka in šibkega vetra južnih smeri bo pripomogla, da se bo morje postopno ponovno segrelo na 23 stopinj Celzija. FOTO: Matic Klanšek Velej

Burja, ki po besedah Goloba ni bila močna, ampak običajna, je torej povzročila, da so se tople in hladne plasti premešale, zaradi česar se je morje včeraj ohladilo na 16 stopinj Celzija. "Ko je veter prenehal, se je topla voda zopet začela dvigati. Poleg tega se je sončno in vroče vreme nadaljevalo, kar je povzročilo, da so se temperature morja danes v zgolj nekaj urah dvignile na 19 stopinj Celzija. Čez dan bodo dosegle okoli 20 stopinj Celzija." Tudi v prihodnjih petih dneh vremenoslovci ne pričakujejo burje. Kombinacija visokih temperatur zraka in šibkega vetra južnih smeri bo pripomogla, da se bo morje postopno ponovno segrelo do temperatur, ki jih je že doseglo v prejšnjih dneh – 23 stopinj Celzija. "Lahko bo to temperaturo celo preseglo," je ocenil Golob. Na Hrvaškem se odvija podobna vremenska slika. Temperature morja se danes gibljejo med 18 in 20 stopinjami Celzija in bodo v prihodnjih dneh postopoma narasle, je še pojasnil Golob.

Morje v letošnjem maju za pol stopinje hladnejše kot v maju med leti 2012 in 2021 V letošnjem letu smo v primerjavi z 10-letnim povprečjem (2012-2021) izmerili nekoliko nižje temperature zraka in morja na površini, je pojasnila vodja Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo Patricija Mozetič: "Za obdobje od januarja do maja v letih 2012-2021 je bila povprečna temperatura zraka 11,9 stopinje Celzija, temperatura morja na površini pa 13,15 stopinje Celzija. Povprečna temperatura zraka za obdobje od januarja do maja 2022 je bila 10,44 stopinje Celzija, temperatura morja na površini pa 11,61 stopinje Celzija."