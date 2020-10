Morje poplavilo nižje dele obale

Naši kraji so prišli na obrobje obsežnega in globokega ciklona s središčem nad zahodno Evropo. Del ciklona je tudi hladna fronta, ki se danes preko Alp in severne Italije pomika nad Slovenijo. Arso je izdal oranžno opozorilo za močnejše krajevne nalive.

Iznad osrednje Italije se čez severni Jadran vse do naše zahodne meje razteza padavinski pas, ki ga spremljajo nalivi in številne razelektritve. Padavine so že dosegle Obalo. Pod vplivom hladne fronte se bodo popoldne vzpostavljali novi nevihtni pasovi z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Padavine bodo do večera postopno zajele vso državo, najkasneje Štajersko in Prekmurje, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.