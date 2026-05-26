Morje še ne cveti, na gladini se nabira cvetni prah

Rumene zaplate se pojavijo predvsem ob obali, kamor jih zanesejo vetrovi in tokovi. "Na površino tako goste vode se ujamejo še smeti, kar nedvomno doprinese k neprijetnosti pogleda na ta pojav," so nam pojasnili na Morski biološki postaji, kjer vzorce morja tudi testirajo. Gre sicer za zaplate pelodnega zrna, večinoma bora, smreke, cipresovk. "Njihovo pelodno zrno je opremljeno z zračnima mešičkoma, ki jim omogoča "potovanje" z vetrom. Ob obilnem cvetenju iglavcev pelodna zrna v večjih količinah zanese tudi v morje, kjer jih vetrovi in tokovi narinejo "na kup", to pa lahko opazimo kot (bolj ali manj) rumene lise na morju," še dodajajo.

Tudi biovremenska napoved Agencije za okolje kaže, da trenutno v nižinah poteka glavna sezona cvetnega prahu trav z visokimi obremenitvami. "Cvetni prah sproščata tudi trpotec in kislica. V zraku bodo večje količine cvetnega prahu iglavcev (smreka in bor), pojavljala se bodo posamezna zrna bezga. Približuje se začetek cvetenja lipe." V Primorju bo obremenitev s cvetnim prahom trav visoka, s trpotcem nizka, pojavljal se bo tudi cvetni prah iglavcev (cipresa, bor in smreka) ter posamezna zrna kislice in bezga. Kaj je cvetenje morja? Gre za naraven pojav, ko se zaradi dovolj velike koncentracije hranilnih snovi v vodi in dovolj sončne svetlobe masovno namnožijo planktonske alge. "Tako cvetenje lahko vodo tudi obarva rdeče, zeleno, rjavo ... glede na prevladujoče barvilo, ki ga vsebujejo celice," razliko pojasnjujejo na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.

