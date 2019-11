Morje že dvanajstič v tem mesecu poplavlja nižje dele obale

Morje je v teh dneh spet visoko in poplavlja. Obalno črto je prestopilo ob šesti uri zjutraj, največjo gladino pa bo doseglo okoli osme ure, ko bo poplavilo nižje dele obale v višini od 25 do 40 centimetrov, kar se bo zgodilo že dvanajstič v tem mesecu. Kaj so vzroki za to?

Ponovno povišano plimovanje morja je posledica ciklona, ki se je ponoči spustil v zahodno Sredozemlje in se zdaj počasi pomika proti jugovzhodu. Zaradi ciklona se je vzdolž Jadrana okrepil jugo, katerega sunki na odprtem morju dosegajo okoli 100 kilometrov na uro. Močan veter potiska morsko vodo proti severu, kjer posledično pride do kratkotrajnega povišanja morske gladine, ki nato zaniha nazaj proti južnemu Jadranu. Vendar to še ne zadostuje za poplavljanje, nihanje morja mora sovpadati s plimo, ki pa je povezana s položajem Lune in v manjši meri tudi Sonca.

Visoko plimovanje morja FOTO: Jaka Vran

Vpliv Lune in Sonca na plimovanje morja Luna in Sonce na naš planet delujeta s privlačno silo, ki pojema s kvadratom razdalje. Ker je Luna relativno blizu Zemlji, je njen vpliv na objekte na Zemlji velik, vpliv Sonca pa je zaradi njegove velike oddaljenosti kljub izredno veliki masi za več kot polovico manjši. Kopno je trdno in njegova oblika se ob delovanju privlačne sile zelo malo spreminja, so pa zato njenemu vplivu toliko bolj podvrženi oceani in morja. Privlačna sila med Luno, Zemljo in Soncem povzroča dviganje in spuščanje gladine morja po vsem svetu. V času polne lune ali ščipa in v času prazne lune ali mlaja je plimovanje najizrazitejše, saj sta Luna in Sonce takrat na isti osi, kar pomeni, da se njun vpliv na plimovanje sešteje. Najvišjo plimo imamo na tisti strani Zemlje, ki je mu je Luna najbližje, plima pa se pojavi tudi na nasprotni strani Zemlje, saj se celoten planet pomakne nekoliko bližje k Luni. Vmes imamo dve območji oseke, kjer je vode manj.

Plima je najizrazitejša, ko so Sonce, Zemlja in Luna na premici. FOTO: POP TV

V času prvega in zadnjega krajca sta Luna in Sonce postavljena pravokotno na Zemljo in morsko gladino vlečeta vsak v svojo smer. Takrat je razlika med plimo in oseko najmanjša in je pri nas v Kopru okoli 60 centimetrov. Plima in oseka se v povprečju izmenjata na 6 ur in 12 minut, kar pomeni, da se na določeni lokaciji na Zemlji v enem dnevu zvrstita dve plimi in dve oseki.

Ko sta Sonce in Luna postavljena pravokotno na Zemljo, je razlika med plimo in oseko najmanjša. FOTO: POP TV

Vpliv vremena na gladino morja Velik vpliv na plimovanje morja imajo tudi meteorološki dejavniki, med katerimi sta najpomembnejša zračni tlak in veter. Padec tlaka za en milibar povzroči zvišanje morske gladine za približno en centimeter. Ob nizkem zračnem tlaku v severnem Jadranu piha jugo, ki proti obali potiska večje količine morske vode. Takrat se lahko gladina morja tako zviša, da poplavi nižje dele obale. Morje ob slovenski obali poplavlja, ko gladina morske vode na mareografski postaji Koper preseže višino 300 centimetrov, kar se v povprečju zgodi osemkrat na leto. Takrat morje poplavi nabrežja v Izoli, Piranu in Kopru. Poplave morja so najpogostejše jeseni in pozimi. Po podatkih Arsa se je najvišja plima pri nas zgodila leta 1969, ko je gladina morja dosegla 394 centimetrov, medtem ko je bila plima pred dvema tednoma druga najvišja doslej.

Gladina morja v Kopru v obdobju 1961-2017. Letna povprečja so prikazana s temno modrimi točkami (povezovalna modra črta je zgolj vodilo za oko), 10-letno drseče povprečje pa s svetlomodro črto. FOTO: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran