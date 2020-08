Morje tudi letos polno rebrač: niso nevarne, le neprijetne na dotik

Pri sluzastih vrečicah, ki jih je Jadransko morje tudi letos polno, gre za rebrače vrste morski oreh (lat. Mnemiopsis leiydi), ki spadajo med želatinozni zooplankton. Rebrače niso ožigalkarji, zato niso nevarne za človeka (ne opečejo), so pa plenilci, ki se hranijo s ceponožnimi raki, ribjimi jajci in celo drugimi rebračami. Ker tekmujejo za hrano z ribjimi mladicami, lahko predstavljajo veliko spremembo in obremenitev za morski ekosistem, nam je pojasnila dr. Tinkara Tinta iz Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.

Ta invazivna oz. tujerodna vrsta se pri nas v obliki večjih cvetenj pojavlja od leta 2016 in ena od teorij je, da je bila v naše morje vnesena z balastnimi vodami, vendar za to trenutno ni dokazov. "Posledic vnosa za naš ekosistem še ne razumemo in ne poznamo, saj gre za nedaven pojav/vnos. Poleg tega trenutno nimamo financiranja za monitoring in raziskave tega problema," še pravi Tinta. Število je po njihovih opažanjih vsako leto približno enako.