Morje dosega 28 stopinj Celzija, najtoplejše leta 2015

Glede na obdobje zadnjih 30 let je srednja dnevna temperatura v drugi polovici junija in v začetku julija med najvišjimi v tem obdobju, še dodaja.

Na dan 8. julij je bilo sicer morje najtoplejše leta 2015, ko smo namerili 28,8 stopinje Celzija. Leta 1999 je temperatura znašala 26 stopinj Celzija, leto kasneje 27,1 stopinje, leta 2017 27,6, dve leti kasneje pa je srednja dnevna temperatura znašala 27,3 stopinje Celzija.

V zadnjih 30 letih, od 1991 do 2020, so najvišjo temperaturo morja ob obali, 31,1 stopinje Celzija, izmerili na merilni postaji v Kopru pri stavbi Luške kapitanije julija leta 2010. Najvišja srednja dnevna temperatura je bila prav tako julija 2010, in sicer 30,4 stopinje Celzija.