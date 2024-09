Mors bo gradil vojaško bolnišnico v Ljubljani

Epidemija covida-19 je obremenila slovenski zdravstveni sistem, ki se je ves čas bojeval s pomanjkanjem kapacitet in prezasedenostjo oddelkov. Zdravstveni strokovnjaki so večkrat poudarili, da je treba zagotoviti večje zmogljivosti za učinkovito bolnišnično oskrbo v izrednih okoliščinah. In kako se je odzvala država?

Na ministrstvu za obrambo so potrdili naše informacije, da je v pripravi projekt za zagotavljanje zdravstvenih zmogljivosti v izrednih razmerah ter da bo ljubljanska bolnišnica dr. Petra Držaja dobila dodatne prostore. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Damir Črnčec je pripravil projekt v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in direktorjem UKC Ljubljana, saj njihov urgentni blok potrebuje dopolnilno lokacijo in možnost razbremenitve. Po naših informacijah je v načrtih zagotoviti prostor za najmanj 160 bolniških postelj.

"Gre za zdravstveno zmogljivost za dvojno rabo, tako za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za vojaške namene kot tudi za uporabo v okviru javnega zdravstva," so pojasnili za 24ur.com in dodali, da bo bolnišnica dobila severni prizidek, "pri čemer se bo obstoječi objekt dejansko povečal in ne samo nadomestil obstoječi del bolnišnice".