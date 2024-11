Mors bo proti podjetju Erdu sprožil izterjavo

Ministrstvo za obrambo (Mors) namerava zamenjati vseh devet dvigal v upravnih objektih ministrstva na Vojkovi ulici v Ljubljani zaradi dotrajanosti in visokih vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo zaradi pogostih okvar. Eno od dvigal vodi do pisarne ministra Boruta Sajovica .

Nova dvigala, tudi do ministrove pisarne, za dobrega pol milijona evrov

Mors je 29. oktobra v delo za izdelavo projektne dokumentacije projekta uvedel izvajalca Schindler Slovenija. Skladno s pogodbo mora biti dokumentacija končana v 60 koledarskih dneh od uvedbe v delo, torej do konca decembra.

Ministrstvo je z izvajalcem sklenilo pogodbo, v kateri je več oblik zavarovanja pred morebitnim nedokončanjem del. Med drugim pogodba določa postopnost izvedbe del, finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ter več določb, vezanih na odstop od pogodbe.

Mors je namreč neuporabno dvigalo, ki vodi do pisarne ministra za obrambo, želel zamenjati že leta 2021 pod ministrovanjem Mateja Tonina. S podjetje Erdu so sklenili pogodbo v višini okoli 94.700 evrov z DDV za zamenjavo dvigala, česar podjetje kljub večkratnim pozivom in usklajevanjem ni storilo.