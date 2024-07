Mors do večjega razreza: država zavezana dvigu na dva odstotka BDP do 2030

Poslanci DZ so v začetku leta 2023 podprli resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Dokument med drugim načrtuje dvig obrambnih izdatkov na dva odstotka bruto domačega proizvoda in določa financiranje vojaških investicij in raziskav. Kot smo izvedeli, je vlada na seji minuli teden, določila, da se obrambni za leto 2026 izdatki določijo v obsegu, ki je za leto 2026 določen v omenjeni resoluciji.

Slovenija se je, kot je znano, zvezi Nato politično zavezala, da bo obrambne izdatke dvignila na dva odstotka BDP do leta 2030, nato pa naj bi jih najmanj na tej ravni ohranjali do leta 2040. Za letošnje leto so obrambni izdatki prvič presegli milijardo evrov, saj je bilo za obrambo namenjeno 1,44 odstotka BDP. V prihodnjem letu se izdatki zvišujejo na 1,55 odstotka (1,24 milijarde), v letu 2026 pa na 1,63 odstotka. S tem država ostaja zavezana ciljem v strateških dokumentih.

V časovnici je bil predviden tudi dvig obrambnih izdatkov za investicije na 20 odstotkov, kar Slovenija dosega oz. presega že od leta 2022. Trend investicij v glavno opremo naj bi se tako z razrezom proračuna za leti 2025 in 2026 nadaljeval.