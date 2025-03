Mors pojasnil, zakaj je februarja uslužbencu izplačal več kot 26 tisoč evrov

Za pojasnila smo se obrnili na Mors, kjer so nam zagotovili, da pri izplačilih plač za mesec januar 2025 ne gre za običajna mesečna izplačila. "V januarju 2025 je bilo na Ministrstvu za obrambo najvišje izplačilo v višini 26.257,37 evra. Izplačilo je bilo izvedeno na podlagi zahteve za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja," so nam odgovorili.

Druga najvišja bruto izplačana plača za januar je na Morsu znašala 14.627,70 evra. Med temi 114 uslužbenci pa je bilo najnižje izplačilo 6.772,31 evra bruto.

Na Morsu so pojasnili, da so plače v januarju višje zaradi izplačila referenčnih ur, ki so jih zaposleni opravili v okviru prerazporejenega delovnega časa. Pri tem je bilo najvišje število izplačanih referenčnih ur 815. Poleg tega pa so bile te januarske bruto plače višje tudi zaradi izplačila redne delovne uspešnosti za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2025, so še pojasnili na Morsu.