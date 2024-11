'Slovenija od začetka vojne v Gazi v Izraelu ne kupuje nobenega orožja ali opreme'

Nakup protioklepnih raketnih sistemov SPIKE je Ministrstvo za obrambo v letih 2022 in 2023 opravilo in plačalo prek Natove agencije za nabave (Nato Support and Procurement Agency – NSPA), in sicer v okviru Partnerstva za oborožitvene sisteme z izstrelki za kopensko bojevanje, v katerem sodeluje 13 držav članic Nata.

Kot so pojasnili na obrambnem ministrstvu, Slovenska vojska preizkušene in zanesljive protioklepne raketne sisteme SPIKE uporablja že skoraj dve desetletji, z nakupom novih pa posodablja že obstoječe sisteme in hkrati obnavlja zalogo streliva zanje.

"Ministrstvo za obrambo je v letih 2022 in 2023 tudi samostojno nabavilo protioklepne raketne sisteme SPIKE in pripadajoče strelivo pri edinem evropskem izvajalcu Eurospike iz Nemčije in pri tem nima pogodbenega odnosa z izraelskim proizvajalcem. Proizvajalec in dobavitelj Eurospike, ki je v večinski lasti dveh velikih nemških podjetij Rheinmetall in Diehl Group, je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na predhodno izvedenem javnem naročilu, pri tem pa Ministrstvo za obrambo ni izvajalo plačil izraelskim proizvajalcem orožja. Vsi deli protioklepnega sistema SPIKE so izdelani pri evropskih proizvajalcih," so še zapisali.

Spomnimo

V Delu so poročali, da namerava vlada po podatkih, ki jih je pridobila koalicijska stranka Levica, do leta 2026 kupiti za 31,5 milijona evrov izraelskega orožja in streliva. Vlada je v odgovoru časniku potrdila, da niso sprejeli predpisov ali usmeritev, da se preneha kupovati oborožitev in vojaško opremo izraelskih oz. z njimi kapitalsko povezanih proizvajalcev.

Na vprašanje, zakaj vlada kljub svojemu deklarativnemu obsojanju izraelske agresije, zlasti v Gazi, še naprej kupuje oz. namerava kupiti orožje od izraelskih proizvajalcev, pa je vlada odgovorila, da se "orožje in vojaško opremo kupuje skladno z dolgoročnimi in srednjeročnimi programi opremljanja Slovenske vojske ter predpisi s področja naročanja, in sicer na način, da se zagotavlja racionalno porabo proračunskih sredstev glede na zahteve po opremljanju ter izgradnji zmogljivosti Slovenske vojske".

Poslanci Socialnih demokratov, Levice in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek so zato na vlado naslovili poziv k opustitvi načrtov za nakup izraelskega orožja.