Mors postal osrednji organ za spremljanje in odzivanje na hibridne grožnje

Kot so zapisali, je glede na povečan pomen hibridnih groženj v mednarodnem varnostnem okolju ter potrebe po celovitem medresorskem sodelovanju v pripravah in odzivanju na hibridne grožnje nujno, "da Slovenija ustrezno naslovi zoperstavljanje hibridnim grožnjam ter sistemsko in procesno prilagodi in pripravi rešitve, ki bodo upoštevale medresorsko koordinacijo ter vsedržavni in vsedružbeni pristop zoperstavljanja hibridnim grožnjam".

Ob tem so pojasnili, da je ministrstvo za obrambo skladno s predpisi s področja obrambnega načrtovanja nacionalni koordinator in usmerjevalec civilnega kriznega načrtovanja. Področje pa je tesno povezano s kritično infrastrukturo, zoperstavljanjem hibridnim grožnjam in drugimi področji, ki sodijo v pristojnost obrambnega ministrstva.

Slednje bo na podlagi informacij in podatkov preostalih ministrstev usmerjalo delovanje na področju zoperstavljanja hibridnim grožnjam v Sloveniji ter skrbelo za izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za koordinirano naslavljanje hibridnih groženj in odzivanje teles kriznega upravljanja Slovenije.

Prav tako sklep obrambnemu ministrstvu nalaga skrb za razvoj področja zoperstavljanja hibridnim grožnjam ter prenos ciljev, strategij, orodij in ostalih opcij zoperstavljanja hibridnim grožnjam iz mednarodne na nacionalno raven. Nalaga mu tudi skrb za čim večjo komplementarnost nacionalnih rešitev z rešitvami v okviru EU in Nata ter pripravo in koordinacijo predlogov za ukrepanje ob morebitnih hibridnih operacijah ali kampanjah, vodenih zoper Slovenijo, EU, Nato ali partnerske države.

Vlada bo na predlog ministrstva za obrambo določila nosilna ministrstva in vladne službe za posamično domeno hibridnega delovanja, so še navedli v sporočilu po seji vlade.