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Slovenija

Mors preučuje vse možnosti glede nakupa osemkolesnikov

ljubljana, 08. 07. 2026 18.19 pred 25 minutami 3 min branja 6

Avtor:
STA M.S.
Oklepnik Boxer

Na ministrstvu za obrambo po besedah ministra Valentina Hajdinjaka pregledujejo vse možnosti, da bi lahko čim prej prišli do nakupa osemkolesnikov, ki jih Slovenija potrebuje za izpolnitev Natovih ciljev zmogljivosti. Trenutno je sicer Slovenija glede nakupa osemkolesnikov "tam, kjer je bila leta 2016", je dejal.

"Če želimo oblikovati srednjo bataljonsko bojno skupino in slediti zavezam, ki smo jih dali v Natu, bomo morali pristopiti tudi k nakupu tovrstne tehnike," je o načrtih nove vlade glede nakupa osemkolesnikov po vrhu Nata v Ankari povedal Valentin Hajdinjak. Pojasnil je, da je ponudba na trgu velika, vendar pa je težava v tem, da se "ne da vsega dobiti čez noč".

"Zato naši strokovnjaki in naši sodelavci na ministrstvu za obrambo v tem trenutku pretehtavajo vse možnosti, kako dobiti čim bolje za čim manj sredstev, da bi lahko izpolnili ta cilj zmogljivosti, ki smo ga dogovorili z Natom," je dejal. Po ministrovih besedah si prizadevajo, da bi jim to uspelo čim prej.

Ob tem je izrazil obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa boxerjev, obenem pa ni našla alternativne rešitve, tako da "smo praktično tam, kjer smo bili leta 2016". Podobno kot premier Janez Janša je opozoril, da so se cene tovrstnih vojaških vozil glede na pogodbo o nakupu nemških oklepnikov boxer zvišale za enkrat, podaljšali pa so se tudi dobavni roki.

"Obžalujemo, da je prejšnja vlada brez tehtnih razlogov odpovedala podpisano pogodbo o nakupu bojnih vozil 8x8 ter da smo za odpoved plačali penale. Politični razlogi za odpoved (previsoka cena, prototip in možni prihranki ...) so se izkazali za neresnične. Cena bojnih vozil 8x8 bo glede na razmere na trgu bistveno višja. Rok dobave je trenutno nedoločljiv, ceno pa plačuje kredibilnost Republike Slovenije, Slovenske vojske ter varnost države v zapletenih mednarodnih razmerah," so medtem za naš portal pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Valentin Hajdinjak
Valentin Hajdinjak
FOTO: Aljoša Kravanja

Povečanje obrambnih izdatkov

Janša je po koncu vrha v izjavi za slovenske novinarje ponovil, da bodo pri nakupu osemkolesnikov iskali najboljšo možnost, tudi glede odloženega financiranja. Slovenija se namreč sooča z zahtevno javno-finančno situacijo. Ta bo vplivala tudi na zviševanje proračunskih izdatkov za obrambo, h kateremu se je Slovenija zavezala v okviru zveze Nato.

Po navedbah Hajdinjaka na Morsu skupaj z ministrstvom za finance in celotno vlado pripravljajo načrt, kako bo do konca letošnjega leta obrambne izdatke zvišala vsaj na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) in nato dosegla cilje, ki so si jih zadale države članice Nata.

"Pričakujem, da bo to z naše strani narejeno v relativno kratkem času. Seveda pa je vse odvisno tudi od rebalansa proračuna za letošnje leto in za prihodnje leto. Zato smo v tesnih stikih z ministrstvom za finance, da ta problem dejansko rešimo in da pridemo do nekega kredibilnega financiranja slovenske obrambe in varnosti," je poudaril minister.

Slovenija bo namreč glede na v torek objavljene ocene letos edina članica zavezništva, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila proračunskih sredstev v višini manj kot dveh odstotkov BDP. Članice so se lani zavezale, da bodo te izdatke do leta 2035 zvišale na 3,5 odstotka BDP.

Preberi še Janša o obljubah Natu, Ukrajini pa napovedal več milijonov vojaške pomoči
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KOMENTARJI6

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ImamLastnoMnenje
08. 07. 2026 18.44
Vsem je jasno, koliko na sodobnem bojišču, v Ukrajini, pomenijo takšni oklepniki....zelo malo. So lahka tarča poceni dronov, torej je vsako nakladanje o vlaganju v varnost države in varnost vojakov, povezano z nakupi takšnih oklepnikov, popolnoma brezpredmetno. Se pa seveda lahko pride do ogromnih provizij ob takšnem poslu, kar veliki svečenik sekte zelo dobro obvlada.
Odgovori
+1
1 0
Perrun
08. 07. 2026 18.42
Mah to je res norost, zapravljati na stotine milijonv za kose železja ki so na sodobnem bojišču več ali manj neuporabna.
Odgovori
+2
2 0
Vrhovni poveljnik
08. 07. 2026 18.41
Oklepna vozila so v sodobnem vojskovanju žrtev dronov za nekaj tisoč evrov v nekaj minutah. No, je pa provizija od njih velikooooo večja, kar največji Patrijec in partijec dobro ve.
Odgovori
+3
3 0
Najpametnejši
08. 07. 2026 18.38
Ali ni sedaj tako, da en dron za 1000 EUR z lahkoto uniči tale oklepnik? Ali naša vojska pravilno razmišlja?
Odgovori
+3
3 0
Petur
08. 07. 2026 18.45
katera vojska..?
Odgovori
0 0
rok2604
08. 07. 2026 18.36
A to bo Patria 2
Odgovori
+5
6 1
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