Mors preučuje vse možnosti glede nakupa osemkolesnikov

"Če želimo oblikovati srednjo bataljonsko bojno skupino in slediti zavezam, ki smo jih dali v Natu, bomo morali pristopiti tudi k nakupu tovrstne tehnike," je o načrtih nove vlade glede nakupa osemkolesnikov po vrhu Nata v Ankari povedal Valentin Hajdinjak. Pojasnil je, da je ponudba na trgu velika, vendar pa je težava v tem, da se "ne da vsega dobiti čez noč".

"Zato naši strokovnjaki in naši sodelavci na ministrstvu za obrambo v tem trenutku pretehtavajo vse možnosti, kako dobiti čim bolje za čim manj sredstev, da bi lahko izpolnili ta cilj zmogljivosti, ki smo ga dogovorili z Natom," je dejal. Po ministrovih besedah si prizadevajo, da bi jim to uspelo čim prej.

Ob tem je izrazil obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa boxerjev, obenem pa ni našla alternativne rešitve, tako da "smo praktično tam, kjer smo bili leta 2016". Podobno kot premier Janez Janša je opozoril, da so se cene tovrstnih vojaških vozil glede na pogodbo o nakupu nemških oklepnikov boxer zvišale za enkrat, podaljšali pa so se tudi dobavni roki.

"Obžalujemo, da je prejšnja vlada brez tehtnih razlogov odpovedala podpisano pogodbo o nakupu bojnih vozil 8x8 ter da smo za odpoved plačali penale. Politični razlogi za odpoved (previsoka cena, prototip in možni prihranki ...) so se izkazali za neresnične. Cena bojnih vozil 8x8 bo glede na razmere na trgu bistveno višja. Rok dobave je trenutno nedoločljiv, ceno pa plačuje kredibilnost Republike Slovenije, Slovenske vojske ter varnost države v zapletenih mednarodnih razmerah," so medtem za naš portal pojasnili na ministrstvu za obrambo.