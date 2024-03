Mors prevzel prvo cisterno za vodo za tovorna vozila HX 8x8 RMMV

Ministrstvo je v okviru izvajanja pogodbe in sporazuma, s katerim so od Zvezne republike Nemčije v okviru krožne menjave za vojaško pomoč Ukrajini brezplačno prejeli 40 tovornih vozil HX 8x8 RMMV Rheinmetal, nedavno prevzelo prvega od petih modulov – cisterno za vodo, so sporočili z ministrstva. Cisterno je izdelalo avstrijsko podjetje EMPL.

Cisterna s prostornino 10.000 litrov je namenjena za prevoz pitne vode. V modulu so vgrajeni črpalka in ostali sistemi za prečrpavanje vode. Modul se prevaža kot kontejner ter se ga razloži in pusti na lokaciji ali kako drugače uporabi. Cisterna je uporabna tako za vojaške potrebe kot tudi za podporo civilnemu prebivalstvu ob naravnih in drugih nesrečah ter v primeru potreb pri oskrbovanju s pitno vodo. Vrednost enega modula je 250.000 evrov brez DDV.

Preostale štiri module bo ministrstvo predvidoma prevzelo v drugi polovici julija 2024. Z dobavo cistern ministrstvo nadaljuje intenzivno modernizacijo vojske.