Namera o prodaji starih vojaških transportnih vozil jugoslovanske izdelave je stara že nekaj let. Podjetje SLux je v začetku leta, še pred začetkom vojne v Ukrajini, kot posrednik ministrstva za obrambo našlo kupca, in sicer bi jih kupilo ukrajinsko obrambno ministrstvo, prav tako prek češkega posrednika.

"Podpisali smo pogodbo in kasneje šele po podpisu izvedeli, s preprostim stavkom preko elektronske pošte, da transporterji niso več v prodaji, brez kakršne koli obrazložite," je dejala Nataša Starec. Sodelovanje z ministrstvom dokazujejo prek elektronske komunikacije, pravijo, da bi bil zadnji korak še izvedena dražba, za katero so računali, da bi na njej posel dobili. "Pri vseh tovrstnih poslih z Mors se drugače sploh ne da poslovati."

Uroš Korošec, direktor Direktorata za logistiko MO pa pravi, da ni bilo nobenih postopkov in vnaprej dogovorjenih poslov. "Oprema je bila na ogled, nekaj podjetij si jo je ogledalo, vendar samega posla postopka razpolaganja ni mogoče izvesti, ker vozila niso trajno izločena s strani Mors."

Na ministrstvu za obrambo poudarjajo še 77. člen zakona o obrambi, ki preprečuje prodajo na vojna območja. "Takšna prodaja preko podjetja ni možna. Možna pa je donacija preko zakona o službi v SV, ampak v tistem primeru ni posrednika, temveč gre za donacijo SV prijateljski vojski." Ali se je to v primeru tudi zgodilo, ne na ministrstvu in ne na vladi, kjer naj bi bila ta odločitev sprejeta, ne komentirajo, češ da gre za tajni akt.

Strokovnjak za obramboslovje Vladimir Prebilič je povedal, da je naklonjen temu, "da so stvari tam, kjer je to mogoče, izpeljane čim bolj transparentno, saj se v Sloveniji že tako ukvarjamo z neko stopnjo nezaupanja, kadarkoli govorimo o obrambnih nakupih in prodajah".

Ob tem pa na ministrstvu še dodajajo, da bi bilo vsak zaslužek nezakonit po Zakonu o obrambi in hkrati tudi nemoralen. "Strinjam se, da bi morali biti humanitarni, vendar so postopki za to drugačni, morajo bit transparentni, morajo bit jasni in javni," pa odgovarja Starčeva.

Podjetje S Lux je proti ministrstvu za obrambo sprožilo postopke na Upravnem sodišču, na računskem sodišču in na tožilstvu, ki bodo dali končne odgovore o tem, kdo ima v tej zgodbi prav.