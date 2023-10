Mors razgrnil načrta proračunov, zadovoljni z reševanjem kadrovskega vprašanja

Odbor Državnega zbora za obrambo se je v okviru obravnave predlogov državnih proračunov za leti 2024 in 2025 seznanil s finančnima načrtoma Ministrstva za obrambo z organi v sestavi za prihodnji dve leti. Načrt predvideva zagotovitev nadaljnje modernizacije in razvoja Slovenske vojske, a hkrati izkazuje solidarnost prizadetim ob letošnjih poplavah, je poudaril državni sekretar na ministrstvu dr. Damir Črnčec. Na ministrstvu so zadovoljni tudi z uspehi pri reševanju kadrovskega vprašanja, napovedujejo pa tudi dodatno krepitev promocije poklica.

Poleg Črnčeca so finančna načrta poslancem predstavili še načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Črnčec je ob predstavitvi novih finančnih načrtov ministrstva za leti 2024 in 2025 poudaril, da z njima vodstvo ministrstva zagotavlja nadaljnjo modernizacijo in razvoj Slovenske vojske, "obenem pa zelo jasno izkazuje solidarnost prizadetim ob letošnjih poplavah". Finančni načrt Uprave za zaščito in reševanje pa da je prav zaradi slednjih precej višji, saj uprava zagotavlja izplačevanje intervencijskih stroškov ob naravnih nesrečah.

Skupni finančni načrt Ministrstva za obrambo za leto 2024 znaša 1,018 milijarde evrov ter za leto 2025 1,106 milijarde evrov. Za leto 2024 je glede na že sprejeti proračun za prihodnje leto nižji za 46 milijonov. Proračun Slovenske vojske pri tem predstavlja 75 odstotkov proračuna Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje 10,5 odstotka, Uprave za vojaško dediščino pa 6,9 odstotka.

Črnčec je poudaril, da sredstev obeh uprav in Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (skupaj imajo s približno 180 milijonov evrov oz. 17,4-odstotni delež sredstev ministrstva) ne štejejo k obrambnim izdatkom. Ti naj bi v letu 2024 namesto 1,44 odstotka predstavljali 1,31 odstotka bruto domačega proizvoda, v letu 2025 pa namesto 1,53 odstotka po novem finančnem načrtu 1,36 odstotka BDP.

icon-expand Slovenska vojska FOTO: Luka Kotnik

Državni sekretar za obrambo je pojasnil, da za leto 2024 načrtujejo 24 milijonov namenskih sredstev ter 8,5 milijona evropskih sredstev s slovensko soudeležbo. Izpostavil je, da za raziskave, razvoj in inovacije v letih 2024 in 2025 predvidevajo 23 oziroma 23,4 milijona evrov, medtem ko so lani področju namenili nekaj več kot dva milijona, letos pa 12,5 milijona evrov. S tem, kot je povedal, Slovenija "zasleduje strateški cilj, da sta dva odstotka obrambnih izdatkov namenjena raziskavam, razvoju in inovacijam". V letu 2025 bo imela Slovenska vojska 847 milijonov evrov oziroma 76,6 odstotka proračuna ministrstva, Uprava za zaščito in reševanje 105,9 milijona oziroma slabo desetino proračuna ministrstva. Delež Uprave za vojaško dediščino bo 6,4 odstotka oziroma podoben kot za leto 2024. Črnčec je prepričan, da lahko s tako postavljenima načrtoma ohranjajo postopno rast obrambnih izdatkov. Povedal je, da je Ministrstvo za obrambo pripravilo spremembo člena Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021–2026, in sicer da se navedeno obdobje zaradi nastalih razmer doma in v tujini, ob ohranitvi načrtovanih sredstev v višini 780 milijonov evrov, podaljša do leta 2028.

icon-expand Damir Črnčec FOTO: Bobo