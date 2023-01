Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je prvič obiskala Ministrstvo za obrambo in se zavezala, da bo Slovenski vojski pri premagovanju njenih težav pomagala. Kot priložnost za reševanje kadrovske problematike je izpostavila sodobne tehnologije. Interes za vojaški poklic bi po njenem namreč lahko vzbudili tudi pri mladih, ki jih zanimata znanost in tehnologija.