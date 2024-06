Morska sluz le potonila, a že kmalu lahko znova priplava na površje

Povsem drugačna slika kot pred nekaj dnevi. Ljudje so tako iskali alternative kopanju v sluzi ... in jih tudi našli. "Nekateri so se odločili za bazene ali pa poiskali plaže, kjer je bilo tega pojava manj," pove Polona Žigo iz Turističnega združenje Portorož.

Na portoroški plaži po burji o sluzi, ki je prejšnji teden preplavila slovensko obalo, ni več sledi . "Čez noč je izginila. V Portorožu je zdaj vse čisto in za to sem vesela. Eno uro sem bila v morju," je povedala naključna mimoidoča.

Sluz se bo morala razgraditi, k temu pa bi veliko pripomoglo navadno deževje, sicer lahko sluz znova splava na površje in na njem tudi vztraja. "Zato imamo v sredo in četrtek tudi predvideno, da bomo šli ta vodni stolpec pogledat, vzeli vzorce, nato pa bomo lahko predvideli kakšno je stanje," je dejal Steffe.

In kdaj bo pojav dokončno izginil? Kot je še dodal sogovornik, bi to lahko trajalo nekaj dni ali pa tudi ves mesec. Kar pa bi bila slaba novica za turistične delavce, saj bi pomenilo, da bi se lahko sluzenje morja zavleklo vse do vrhunca poletne sezone.

Prvo epizodo so sicer preživeli brez večjih pretresov. "Na destinaciji Portorož in Piran odpovedi nismo zabeležili. Je pa res, da smo s strani gostov prejeli veliko vprašanj, kaj se dogaja. Ampak vse smo pomirili, da je to povsem normalen pojav, ki za človeka ni nevaren," je priznala Žigova. Neškodljiv in naraven pojav, ki pa sicer vseeno veliko večino odvrne od skoka v morje.