Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Morske cvetače znova preplavile Obalo

Piran, 05. 08. 2026 15.19 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Morska cvetača z mladimi šuri

Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo, je opozorila Andreja Ramšak z morske biološke postaje Piran.

Kopalci na slovenski obali te dni v morju redno opažajo izjemno slikovite meduze. Po besedah Andreje Ramšak z morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo gre za vrsto Cotylorhiza tuberculata, znano kot morska cvetača. "Vrsta je zelo slikovita in jo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temno zelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki," je videz klobučnjaka natančno opisala. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge.

Morska cvetača
Morska cvetača
FOTO: Tihomir Makovec

Morske cvetače se v slovenskem morju sicer pojavljajo že dvajset let. Biologi redno opazovanje teh klobučnjakov neposredno povezujejo s podnebnimi spremembami in toplejšim morjem. "To je namreč edina vrsta klobučnjakov, ki ima simbionte, zato ji topla in sončna poletja zelo ustrezajo," je Ramšakova pojasnila. Množične prizore in subjektiven občutek, da je morje polno meduz, pa strokovnjakinja pripisuje predvsem naravnim ciklom vrste in morskemu toku. Meduze se namreč redno združujejo v gruče. "Zberejo se na kupu, kadar jih nanesejo tokovi, ali pa ob razmnoževanju, saj morajo samci in samice najti partnerja," je še pojasnila.

Morje ob tem gosti tudi druge vrste meduz, ki jih obiskovalci opažajo skozi celotno leto. "Pozimi opažamo velikega klobučnjaka, spomladi uhatega klobučnjaka, proti poletju pridejo strupene mesečinke in sredi poletja še morske cvetače," je časovnico pojasnila Ramšak. Pogostejše pojavljanje klobučnjakov v zadnjih dveh desetletjih strokovnjaki redno pripisujejo neposrednim spremembam v prehranjevalnem spletu morja, zaradi česar imajo meduze bistveno več hrane. Meduze vplivajo na zooplankton in plenijo jajčeca drugih vrst.

Zaradi nenehnega segrevanja morja biologi pričakujejo prihod vedno novih vrst. Nove tujerodne vrste lahko povzročijo nepopravljivo škodo lokalnemu gospodarstvu in proizvodnji hrane. "Tako kot na kopnem v kmetijstvu prihajajo novi škodljivci, ti prihajajo tudi v morje," je opozorila strokovnjakinja. Raziskovalci so tako v slovenskem morju že potrdili prisotnost ploskega črva Postentherogonia orbicularis, ki izvira iz Pacifika. Ta plenilec se hrani izključno s školjkami in s svojimi strupi povzroča ogromno škodo slovenskim in jadranskim školjkarjem.

Strokovnjakinja zato širšo javnost poziva k nujnemu zavedanju podnebnih sprememb in prilagoditvi življenjskega sloga za varovanje naravnih virov. "Človeštvo je vedno bolj odtujeno od narave, zato vsem svetujem, da naravo spoznamo in jo sprejmemo, saj jo bomo le tako lahko zaščitili," je pogovor sklenila Ramšak.

morske cvetače slovenska obala

Suša neusmiljeno prazni slovenske reke, večina močno presušenih

Zakonca Južna izstopila iz lastništva Telekoma Slovenije

Caszazemljo Ali eksotične ribe res osvajajo Jadran? Veveričjak, cunami riba, skakalka ...
Dominvrt.si V Jadranskem morju se ob obalah pojavlja žival, ki povzroča opekline
24ur.com Strupene ribe že v Jadranu, ali prihajajo tudi nevarne mravlje in papige?
24ur.com Množični pogini pod morsko gladino Jadrana: izgube celotnih populacij
Caszazemljo Sluzenje morja preglavice povzroča tudi pri sosedih
Caszazemljo Slovenci na Pelješcu ulovili eksotične ribe, ki se širijo v Jadran
Caszazemljo Zaradi (pre)toplega morja cvetenje alg v severnem Jadranu vidno iz vesolja
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
05. 08. 2026 16.17
V našem zalivčku na Krku, žal zelo vročem, meduz (še) ni in upamo, da jih ne bo.
Odgovori
+2
2 0
Infiltrator
05. 08. 2026 15.54
Kmalu tudi nas ne bo ,Slovenskega naroda in komu je kaj mar? Nobenemu!
Odgovori
+6
8 2
dark Cat
05. 08. 2026 15.49
Baje, da so tud dobre izpod peke🙄🫢
Odgovori
+4
4 0
Verus
05. 08. 2026 16.02
:D
Odgovori
0 0
wsharky
05. 08. 2026 15.32
vsi v portorož, piran in izolo, pa v ankaran na lov na meduze juhuhu
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Kam z otroki v tej vročini? Na štirih ljubljanskih kopališčih vas čaka brezplačen vstop
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka potrdila razhod z dolgoletnim partnerjem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
cekin
Portal
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
dominvrt
Portal
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
okusno
Portal
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881