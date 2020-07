Morske radosti za 300 otrok iz socialno šibkih družin

Sprva se je zdelo, da to pomlad, zaradi preventivnih ukrepov v preprečevanju širjenja razglašene epidemije, MIKovci ne bodo mogli izvesti vsakoletne dobrodelne kolesarske ture »S srcem na kolo«, s katero so pretekla leta, zbirali dodatne donacije za izvedbo letovanja za otroke iz socialno šibkejših družin, »MIKova karavana otroškega smeha«. Prav tako je vse do konca maja bila pod vprašanjem izvedba socialnih letovanj, a s sodelovanjem s stroko in vodstvom Mladinskega zdravilišča Debeli rtič, jim je uspelo vzpostaviti in zagotoviti vse pogoje v skladu s priporočili za odgovorno ravnanje v preprečevanju širjenja novega korona virusa.

Ker je v vsaki preizkušnji, tudi nova priložnost za rast in nadgradnjo poznanih vzorcev, se je podjetju MIK Celje porodila ideja o spletni izvedbi projekta pod naslovom »S srcem za morje otrok«, s katero so zbirali dodatne donacije. MIK Celje je kot krovni donator in pobudnik projektov »S srcem za morje otrok« in »15. MIKova karavana otroškega smeha« tako zagotovil sredstva za letovanje 300 otrok, ki prav te dni, med 27. 6. in 11. 7. 2020, letujejo na Debelem rtiču v 2 izmenah po 150 otrok . Vsako donacijo, ki je bila oddana preko spletne strani www.s.srcem.si do vključno 19. 6. 2020, je podjetje MIK Celje podvojilo. Kampanji S srcem za morje otrok pa so se pridružili tudi MIKovi poslovni partnerji in Radio Ognjišče s svojimi poslušalci. Vsi so pripomogli, k temu, da je podjetju MIK Celje, v letu ko praznuje 30 let delovanja, uspelo omogočiti počitnice za kar 300 otrok.