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Morski ježki niso 'nadloga', ne odstranjujte jih iz morja

Ljubljana, 30. 06. 2026 08.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
morski jež

Morski ježki imajo pomembno vlogo v morskem ekosistemu – ker se hranijo z algami, ohranjajo naravno ravnovesje podmorskega sveta. Njihovo odstranjevanje, ki sicer sploh ni dovoljeno, pa lahko povzroči propadanje življenjskih okolij in zmanjšanje biotske raznovrstnosti. Če je morski ježek na mestu, kjer se kopate, ga lahko previdno premaknete v nekoliko globjo vodo, pozivajo v Društvu za zaščito živali ARJA.

Društvo za zaščito živali ARJA je na družbenem omrežju Facebook objavilo poziv kopalcem, izletnikom, obiskovalcem in prebivalcem obale, da morskih ježkov ne odstranjujejo iz morja.

"Morski ježki niso 'nadloga', temveč imajo izjemno pomembno vlogo v morskem ekosistemu. Hranijo se z algami in ohranjajo naravno ravnovesje podmorskega sveta. Njihovo odstranjevanje lahko povzroči nenadzorovano razrast alg, propadanje življenjskih okolij in zmanjšanje biotske raznovrstnosti," razlagajo.

Kot dodajajo, njihovo odstranjevanje pravzaprav sploh ni dovoljeno brez ustreznih dovoljenj in kocesij, predpisanih z zakonodajo. Nezakonito nabiranje morskih ježkov se – tako v omenjenem društvu – lahko tudi kaznuje: z visoko denarno kaznijo, zasegom opreme ali celo s kazensk oodgovornostjo.

"Če je morski ježek na mestu, kjer se kopate, ga ne odstranjujte in ne puščajte, da pogine na soncu. Lahko ga previdno premaknete nekaj metrov stran ali v nekoliko globljo vodo," svetujejo.

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"Varujmo naša morja in njihov živi svet. Morje ni samo naše – izposodili smo si ga od prihodnjih generacij," ob tem še pozivajo.

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