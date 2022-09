Morski psi ob splitski plaži, v slovenskem morju jih je 24 vrst

Strokovnjaki so doslej v celotnem Jadranskem morju potrdili 33 vrst morskih psov, v slovenskem delu 24. Morski psi sicer sodijo med hrustančnice in teh je v vodah Jadrana 60. Po raziskavi hrvaško-slovenske ekipe jih je ogroženih več kot polovica. Veliko morskih psov plava blizu največje splitske plaže, tja se pridejo razmnoževat, je pojasnil splitski profesor Alen Soldo. Kako pa je v Sloveniji? Zakaj so morski psi ogroženi, ali so nevarni za ljudi in zakaj jih vidimo poredko? Pogovarjali smo se s profesorjem Lovrencem Lipejem, ki morske pse skupaj s splitskim kolegom raziskuje že dlje časa.

Blizu priljubljene splitske plaže Žnjan je veliko morskih psov, ki se pridejo tja razmnoževat, je po poročanju portala Dnevnik.hr pojasnil splitski profesor Alen Soldo. "Na primer avgusta jih je tam od 200 do 300 vsak dan, veliki so od meter do meter 80 centimetrov," je izpostavil in dodal, da jih lahko le redko vidimo, saj plavajo globlje, pod kopalci.

Blizu splitska plaže Žnjan se razmnožujejo morski psi. Avgusta jih je tam od 200 do 300.

Profesorja dr. Lovrenc Lipej in Alen Soldo sodelujeta že dlje časa. Skupaj sta objavila prispevek o morskih psih oz. hrustančnicah v Jadranskem morju v reviji Fishes. Cilj njunega članka je bil, da zagotovita posodobljen in označen kontrolni seznam hrustančnic, ki se pojavljajo v jadranskih vodah. Ob tem sta raziskala, kakšna je njihova ohranjenost.

Čeprav mnoge najbrž strese, ko pomislijo, da med njihovim kopalskimi užitki pod njimi plavajo morski psi, pa te vrste niso nevarne za človeka, je zatrdil Soldo. Tudi morske pse, ki redno plavajo v slovenskem morju, kopalci ne zanimajo in jih ne bodo napadli, je zagotovil profesor dr. Lovrenc Lipej z Morske biološke postaje Piran. "To velja tudi za največji vrsti, ki se pojavljata v našem delu Jadrana: morski pes orjak (Cetorhinus maximus), ki zraste čez 10 metrov v dolžino, in morska lisica (Alopias vulpinus), ki lahko preseže pet metrov v dolžino," je razložil. Večina vrst morskih psov se v slovenskem Jadranskem morju pojavlja redko Strokovnjaki so doslej v celotnem Jadranskem morju potrdili 33 vrst morskih psov, eno vrsto morske podgane in 26 vrst skatov. V slovenskem morju jih je znatno manj. Doslej so evidentirali 36 vrst hrustančnic, od katerih je 24 vrst morskih psov in 12 vrst skatov, je razložil profesor Lipej: "Pri tem je potrebno vedeti, da se le manjše število vrst pojavlja v slovenskem delu Jadrana bolj ali manj redno, medtem ko se večina vrst pojavlja redko. Redno se pojavljata navadni (Mustelus mustelus) in črnopikasti morski pes (Mustelus punctulatus), od večjih vrst pa sinji morski pes (Prionace glauca)."

Morski pes orjak, ki zraste čez 10 metrov v dolžino in se pojavlja tudi v slovenskem delu Jadrana, ni nevaren za človeka.

Nekatere vrste, ki so jih v preteklosti že potrdili, že več desetletij ali še več niso opazili v slovenskem delu Jadrana. "To na primer velja za sklata (Squatina squatina), ki je bil še pred sto leti v Tržaškem zalivu pogosta vrsta morskih psov. Potrebno je še poudariti, da je slovenski del Jadrana s Tržaškim zalivom in širšim severnim območjem predel, kjer se več vrst morskih psov in skatov razmnožuje. Takih območij je v Mediteranu malo," je izpostavil Lipej. Prilov, izlov in mikroplastika – največji sovražniki hrustančnic Polovica hrustančnic, ki so jih potrdili v celotnem Jadranskem morju, je ogroženih. Zanimalo nas je, kaj je glavni problem. "V Sloveniji je tako kot na Jadranu daleč najhujši problem prilov, ko se v ribiške mreže poleg tarčnih vrst ujamejo tudi druge vrste kot kolateralna škoda. Nekatere vrste pa so iz našega morja izginile zaradi prelova, s katerim označujemo tarčni izlov določenih vrst. Vse večji vpliv na morske pse in skate ima tudi mikroplastika," je utemeljil profesor Lipej.

Morski vol