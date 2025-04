Moška kontracepcijska tabletka prestala začetno preizkušanje na ljudeh

Smo res vse bližje revoluciji v kontracepciji – prvi moški tabletki brez hormonov? Po testiranju na živalih je prestala tudi začetno klinično preizkušanje na ljudeh, sicer le na majhnem vzorcu 50 moških, starih med 28 in 70 let. Zaenkrat obeta varno, učinkovito ter povratno zaščito brez stranskih učinkov, kot so težave z libidom, razpoloženjem ali mišično maso. Če lahko ženske trenutno izbirajo med več kot 20 metodami kontracepcije, sta namreč moškim še vedno na voljo le kondom in vazektomija.