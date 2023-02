Moška podrla varnostnika na tla, mu ukradla denar in pobegnila

Nič hudega sluteč varnostnik je odšel v svoji izmeni v središču Ptuja položiti denar v bančni trezor, ko sta se mu približala 26- in 21-letna osumljenca. Ko je bil nepozoren, sta ga neznanca podprla na tla, mu pobrala ves denar ter pobegnila.

V središču Ptuja sta neznanca oropala varnostnika, ga podrla na tla, mu ukradla denar in pobegnila. (Slika je simbolična)

Oškodovanec je poklical policiste PP Ptuj, ki so moška le nekaj minut kasneje izsledili. Ob prijetju pa ni vse potekalo gladko, saj se je eden od osumljenih aktivno uprl policistu in ga udaril, zato je bil policist primoran uporabiti fizično silo. Policisti so pri storilcema zasegli odtujene predmete. Obema osumljencema je bilo odrejeno pridržanje, po vseh zbranih obvestilih pa zoper njiju sledi kazenska ovadba.